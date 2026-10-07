[GALLERY] Suzuki eSky chính thức mở bán - rẻ hơn Kia Morning ở Việt Nam

Suzuki đã chính thức tung ra mẫu xe kei car chở khách thuần điện đầu tiên mang tên eSky 2027 mới của mình tại thị trường Nhật Bản. Xe đã lần đầu tiên được giới thiệu vào tháng 8/2026 và là phiên bản thương mại của mẫu xe Vision e-Sky Concept ra mắt vào năm 2025.

Mẫu xe kei car Suzuki eSky thuần điện này vẫn giữ kiểu dáng 5 cửa và kích thước nhỏ gọn của phiên bản concept. Tuy nhiên, các cụm đèn chiếu sáng, cản trước/sau, bộ mâm, tay nắm cửa và ốp gương chiếu hậu đã được thiết kế lại để phù hợp với phiên bản sản xuất.

Bên trong Suzuki eSky 2027 là khoang nội thất 4 chỗ, tập trung vào tính thực dụng với nhiều giải pháp chứa đồ và một khay trên mặt táp-lô. Trước mặt người lái là bảng đồng hồ kỹ thuật số trong khi màn hình thông tin giải trí 10,1 inch chỉ dành cho phiên bản cao cấp nhất. Bên dưới màn hình này là một bảng điều khiển riêng cho hệ thống điều hòa.

Đối với những chủ xe eSky muốn cá nhân hóa mẫu ôtô điện của mình cá tính hơn, Suzuki cung cấp một loạt phụ kiện tùy chọn dành cho . Danh mục này bao gồm 2 gói trang trí với các chi tiết màu sắc nổi bật, thảm sàn có thể tái chế được làm hoàn toàn từ polyester và nhiều phụ kiện sạc khác nhau.

Gói Mild Sporty bổ sung các đề-can màu hồng, xanh dương và xám trên thân xe, kết hợp ốp gương màu trắng. Trong khi đó, gói Neo Future sử dụng chủ đề màu vàng và đen. Cả hai đều đi kèm các miếng dán đồng màu trên táp-lô và đèn sương mù LED.

Đối những khách hàng muốn phong cách kín đáo hơn có thể lựa chọn ốp trang trí dạng lưới với 8 màu khác nhau. Suzuki cũng cung cấp 3 mẫu đề-can mang phong cách vui nhộn cho cửa cốp

eSky được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm Heartect e đồng thời dùng hệ truyền động e-Axle mới của Suzuki, tích hợp mô-tơ điện, bộ biến tần và bộ giảm tốc. Truyền động tới bánh trước, mô-tơ điện có khả năng sản sinh công suất tối đa 94 mã lực.

Tuy nhiên, công suất của phiên bản dành cho thị trường Nhật Bản nhiều khả năng sẽ bị giới hạn ở mức 63 mã lực nhằm tuân thủ các quy định dành cho xe kei car. Cụm pin lithium-sắt-photphat (LFP) dung lượng 26 kWh đặt dưới sàn xe cho phạm vi hoạt động 310 km theo tiêu chuẩn WLTC. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất 50 kW.

Suzuki eSky sẽ được đưa tới các đại lý tại Nhật Bản từ ngày 16/11 với mục tiêu doanh số 1.000 xe mỗi tháng. Phiên bản A tiêu chuẩn có giá khởi điểm 2.120.000 Yên (khoảng 424 triệu đồng) trong khi con số tương ứng của bản X cao cấp nhất là 2.790.000 Yên (558 triệu đồng).

Tuy nhiên, chính quyền địa phương sẽ áp dụng khoản trợ cấp lên tới 568.000 Yên (113 triệu đồng) cho khách hàng, giúp giá khởi điểm thực tế giảm xuống còn 1.552.000 Yên (310 triệu đồng). Mẫu xe điện nhỏ nhất từ trước đến nay của Suzuki cũng sẽ được xuất khẩu sang châu Âu và Anh từ năm 2027.

Video: Giới thiệu xe hatchback cỡ nhỏ Suzuki eSky 2027 thuần điện.