Xuất hiện xe số dưới 30 triệu đồng động cơ 110cc đẹp hơn Future, bình xăng 5 lít có thêm cải tiến gì để chinh phục người mua?

Xe số 110cc đẹp hơn Future, bình xăng 5 lít

GNE 110cc Alpha 2026

Theo Tạp chí Kinh doanh chứng khoán Việt Nam, GNE 110cc Alpha 2026 vừa được ra mắt tại thị trường Campuchia, mở ra thêm một lựa chọn trong phân khúc xe máy số phổ thông, nơi vốn đã có sự góp mặt của những dòng xe quen thuộc như Honda Wave và Future.

Hình dáng bên ngoài là một yếu tố được GNE chú trọng cho mẫu Alpha 2026. Thay vì sở hữu các đường nét góc cạnh, phần đầu xe có thiết kế mềm mại với các bề mặt bo tròn, tạo nên diện mạo trung tính phù hợp với đa dạng người dùng từ học sinh, sinh viên đến những ai cần phương tiện phục vụ công việc hàng ngày.

Cụm đèn pha lớn nổi bật ở phần đầu xe. Bảng đồng hồ phía sau tay lái có kích thước lớn, giúp người điều khiển dễ dàng theo dõi các thông tin cần thiết trong quá trình sử dụng.

GNE vẫn duy trì gương chiếu hậu truyền thống và hệ thống khóa cơ.

GNE vẫn duy trì gương chiếu hậu truyền thống và hệ thống khóa cơ. Đây đều là những trang bị đơn giản nhưng phù hợp với định hướng sử dụng dễ dàng của xe máy số phổ thông, thay vì chạy theo quá nhiều công nghệ hiện đại. Điểm đáng chú ý khác là baga chở đồ ở phía trước xe, rất tiện lợi khi cần mang theo túi xách hoặc hàng hóa nhỏ.

Cách phát triển của GNE với Alpha khá tương đồng với thị trường Đông Nam Á:

Nhìn chung, cách phát triển của GNE với Alpha khá tương đồng với thị trường Đông Nam Á: thiết kế thân xe gọn gàng, tư thế ngồi thẳng và chú trọng vào tính thực dụng.

Tuy chưa có đầy đủ thông tin về các thông số kỹ thuật chính như công suất cực đại, mô-men xoắn hay mức tiêu thụ nhiên liệu, nhưng dựa trên giới thiệu sản phẩm, xe có khả năng đạt tốc độ khoảng 80 km/h, một mức vận tốc phù hợp cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Bình xăng dung tích 5 lít của xe lớn hơn so với nhiều mẫu xe số phổ thông khác, giúp kéo dài quãng đường giữa các lần nạp nhiên liệu. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào mức tiêu hao nhiên liệu của động cơ mà hiện vẫn chưa được công bố.

Bình xăng dung tích 5 lít của xe lớn hơn so với nhiều mẫu xe số phổ thông khác

GNE 110cc Alpha 2026 trang bị động cơ 110cc có thể đạt tốc độ khoảng 80 km/h.

Cần lưu ý rằng yếu tố tiết kiệm nhiên liệu từ lâu đã là một tiêu chí quan trọng với người mua xe máy số, đây sẽ là thông số mà GNE Alpha cần làm rõ nếu muốn cạnh tranh trong phân khúc này. Thiết kế xe gọn gàng rất thuận tiện cho việc di chuyển trong phố, vào bãi đỗ cũng như trên những tuyến đường đông đúc.

Giá xe số 110cc GNE 110cc Alpha 2026

Theo Tạp chí Thời trang vàng, giá cạnh tranh trong nhóm xe số phổ thông GNE 110cc Alpha 2026 được bán tại Campuchia với giá 1.100 USD, tương đương khoảng 28,5 triệu đồng khi quy đổi. Lưu ý đây chỉ là giá tại thị trường Campuchia; hiện chưa rõ liệu GNE có kế hoạch phân phối chính thức mẫu Alpha tại Việt Nam hay không. Ở mức giá này, GNE Alpha đối mặt với sự cạnh tranh từ nhiều mẫu xe máy số phổ thông đã có uy tín tại Đông Nam Á.

Nếu so sánh với Honda Wave Alpha hay Future, GNE Alpha có thế mạnh ở thiết kế thân thiện người dùng, bình xăng lớn và tính thực dụng cao. Tuy nhiên, các yếu tố như thương hiệu, độ bền, khả năng tiết kiệm nhiên liệu, hệ thống đại lý, phụ tùng và chi phí bảo dưỡng cũng ảnh hưởng lớn đến quyết định mua xe số và đòi hỏi GNE phải chứng minh qua thời gian. GNE 110cc Alpha hiện đã mở đơn đặt hàng tại Campuchia.

Xe số 110cc giá từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam đáng mua

Xe số 110cc hợp thời trang, có mức giá phù hợp luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người có nhu cầu sử dụng.

Xe số Suzuki Revo 110: 15,8-17,7 triệu đồng

Suzuki Revo 110 có 3 phiên bản với mức giá từ 15,8 triệu đồng.

Suzuki Revo 110 được xem là một trong những mẫu xe số trên 100cc có mức giá rẻ nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Hiện, Suzuki Việt Nam đưa ra 3 phiên bản của Revo 110 là vành nan hoa/phanh cơ, vành nan hoa/phanh đĩa hoặc vành đúc với mức giá từ 15,8-17,7 triệu đồng.

Xe số SYM Elegant 110: 17,4 triệu đồng

SYM Elegant 110 chỉ có 1 phiên bản duy nhất.

Hiện tại, ngoài 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ 110cc là Elegant 110cc với giá 17,4 triệu đồng, thương hiệu xe máy đến từ Đài Loan SYM còn phân phối thêm mẫu xe "học sinh" Elegant 50cc với giá khoảng 14,5-15 triệu đồng.

Xe số Honda Wave Alpha: Từ 17,8-18,9 triệu đồng

Honda Wave Alpha là mẫu xe lâu đời, gắn liền với nhiều thế hệ người Việt.

Trang bị động cơ 110cc bền bỉ, Wave Alpha hiện được Honda phân phối với ba phiên bản: Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cổ điển, giá niêm yết dao động từ 17,8 đến 18,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây chỉ là mức giá niêm yết. Trên thực tế tại nhiều đại lý vẫn bán chênh so với giá trên từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Xe số Yamaha Sirius: Từ 18,5-24 triệu

Yamaha Sirius cũng là một trong những dòng xe số lâu đời và được ưa chuộng nhất tại Việt Nam.

Hiện tại, Sirius được Yamaha phân phối tổng cộng 6 phiên bản, kết hợp giữa phanh cơ hoặc phanh đĩa, vành nan hoa hoặc vành đúc, cùng động cơ 110cc sử dụng phun xăng điện tử Fi hoặc chế hòa khí.

Trong đó, bản chế hoà khí có giá từ 18,9-21,9 triệu đồng; còn bản Fi có giá cao hơn, từ 21,3-24 triệu đồng.

Xe số Honda Blade: Từ 18,9-21,9 triệu đồng

Honda Blade là mẫu xe số giá rẻ được nhiều người tin dùng.

Xe số Honda Blade trang bị động cơ 110cc và hiện có 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Thể thao, với giá niêm yết từ 18,9 đến 21,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, tương tự nhiều mẫu Honda khác, giá bán thực tế tại đại lý thường cao hơn 3–3,5 triệu đồng, đưa mức chi phí sở hữu Blade vượt ngưỡng 20 triệu đồng.