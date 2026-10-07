Mercedes-Benz khai tử EQE và một số mẫu xe điện vì kém hấp dẫn

Sau thời gian đặt kỳ vọng lớn vào dòng xe điện tại thị trường Mỹ, Mercedes-Benz đang phải điều chỉnh chiến lược khi các mẫu EQE, EQS và một số SUV điện chưa đạt sức hút như mong đợi.

Carscoops dẫn lời người phát ngôn của Mercedes-Benz cho biết, các mẫu EQE và AMG EQE sẽ không còn được sản xuất tại Mỹ từ 2027. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hãng xe Đức đang phát triển thế hệ xe điện mới với thiết kế gần hơn với những dòng xe sử dụng động cơ đốt trong.

Mercedes EQE 320+

Tại Mỹ, Mercedes EQE 320+ hiện có giá khởi điểm 64.950 USD, tương đương khoảng 1,7 tỷ đồng. Mẫu sedan điện này sử dụng mô-tơ điện công suất 315 mã lực, cho quãng đường di chuyển tối đa khoảng 496 km sau mỗi lần sạc.

Trong khi đó, Mercedes-AMG EQE có giá từ 96.600 USD (tương đương 2,5 tỷ đồng), sử dụng hệ thống dẫn động 4 bánh với hai mô-tơ điện. Khi kích hoạt chế độ tăng công suất, xe đạt tối đa 677 mã lực, có khả năng tăng tốc 0-96 km/h trong 3,2 giây. Tuy nhiên, đổi lại khả năng vận hành mạnh, phạm vi hoạt động của AMG EQE chỉ khoảng 370 km.

Mercedes-Maybach EQS 680 SUV

Trước đó, Mercedes-Maybach EQS 680 SUV cũng đã không còn được sản xuất. Mẫu SUV siêu sang có giá khởi điểm khoảng 180.000 USD (xấp xỉ 4,7 tỷ đồng), sử dụng hệ thống hai mô-tơ điện với công suất 649 mã lực và mô-men xoắn 948Nm. Cụm pin 118kWh giúp xe có phạm vi hoạt động khoảng 483km.

Ở nhóm xe hiệu suất cao, Mercedes-AMG S63 E Performance cũng dự kiến kết thúc vòng đời vào năm 2027. Đây là mẫu sedan hybrid sạc ngoài có công suất lên tới 791 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.430Nm.

Mercedes-AMG S63 E Performance

Việc khai tử EQE không đồng nghĩa Mercedes-Benz rút khỏi thị trường xe điện. Hãng xe sang nước Đức vẫn đang phát triển mẫu E-Class Electric hoàn toàn mới, được định hướng với thiết kế truyền thống hơn so với dòng EQE.

Mẫu xe này dự kiến trở thành một phần trong chiến lược mới của Mercedes, khi hãng đưa công nghệ điện hóa vào những dòng xe quen thuộc thay vì xây dựng một danh mục sản phẩm tách biệt hoàn toàn dưới thương hiệu EQ.

Trước đó, Mercedes cũng đã giới thiệu C-Class Electric, cho thấy xu hướng này đang được mở rộng xuống các dòng xe phổ thông hơn trong danh mục sản phẩm.

Mercedes-Benz gần đây đã giới thiệu phiên bản nâng cấp của S-Class. Theo dự đoán, thế hệ AMG S-Class tiếp theo có thể xuất hiện trong khoảng một năm tới và chuyển sang sử dụng động cơ V8, thay vì hệ thống hybrid sạc ngoài như S63 E Performance hiện nay.

Những thay đổi trên cho thấy Mercedes-Benz đang điều chỉnh chiến lược sản phẩm tại Mỹ, trong đó xe điện thế hệ mới được thiết kế và đặt tên gần hơn với các dòng xe truyền thống thay vì tập trung vào một hệ sản phẩm EQ riêng biệt.

(Theo Carscoops)

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