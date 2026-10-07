Thay lưới tản nhiệt Mazda CX-5 thế nào để không bị coi là cải tạo?

Đường dây nóng Báo Xây dựng nhận được câu hỏi của bạn đọc Đào Mỹ Linh (trú tại phường Yên Hòa, TP Hà Nội) về việc muốn thay lưới tản nhiệt cho chiếc Mazda CX-5 của gia đình nhưng chưa rõ điều kiện để phương tiện vẫn được đăng kiểm khi đến kỳ kiểm định.

Ô tô thay lưới tản nhiệt không coi là cải tạo nếu trang bị thay thế đồng thời đáp ứng 2 điều kiện được cung cấp và công bố bởi nhà sản xuất hoặc thông qua đại lý, nhà phân phối được ủy quyền. (Ảnh minh họa).

Giải đáp vấn đề này, lãnh đạo một cơ sở đăng kiểm tại Hà Nội cho biết, theo Thông tư 30/2026 của Bộ Xây dựng, việc thay đổi lưới tản nhiệt trên ô tô được xác định là trường hợp xe có sự thay đổi nhưng không coi là cải tạo nếu lưới tản nhiệt thay thế được cung cấp, công bố bởi nhà sản xuất hoặc thông qua đại lý, nhà phân phối được ủy quyền.

Theo đó, để việc thay lưới tản nhiệt không bị xác định là cải tạo, trang bị mới phải đáp ứng đồng thời hai điều kiện.

Thứ nhất, lưới tản nhiệt phải được cung cấp bởi nhà sản xuất hoặc đại lý, nhà phân phối được ủy quyền.

Thứ hai, lưới tản nhiệt đó phải được nhà sản xuất công bố là được phép lắp đặt cho đúng mẫu xe.

Bên cạnh đó, việc lắp đặt còn phải đáp ứng các yêu cầu về kích thước và khối lượng của phương tiện.

Cụ thể, sau khi thay lưới tản nhiệt mới, kích thước phương tiện, bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao, so với thông số tương ứng trên thông báo miễn kiểm tra hoặc các giấy chứng nhận, phiếu kiểm tra chất lượng liên quan không được vượt quá 100mm.

Khối lượng cơ bản của xe cũng không được vượt quá sai số cho phép theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sai số cho phép và làm tròn số đối với kích thước, khối lượng.

Như vậy, việc thay đổi lưới tản nhiệt không đồng nghĩa với việc chiếc xe đương nhiên bị coi là cải tạo. Điều quan trọng là chủ xe cần kiểm tra rõ nguồn gốc của trang bị cũng như thông tin công bố của nhà sản xuất trước khi lắp đặt.

Đáng lưu ý, hai điều kiện nêu trên phải được đáp ứng đồng thời. Trường hợp lưới tản nhiệt chỉ đáp ứng một trong hai điều kiện, việc thay thế sẽ được xác định là cải tạo phương tiện.

Khi đó, chủ xe phải thực hiện thủ tục chứng nhận cải tạo để được cấp giấy chứng nhận cải tạo và thực hiện đăng kiểm, cấp chứng nhận phù hợp với tình trạng thực tế của phương tiện.

"Trước khi thay lưới tản nhiệt, chủ xe nên kiểm tra thông tin từ nhà sản xuất, đại lý hoặc nhà phân phối được ủy quyền. Việc xác định đúng ngay từ đầu sẽ giúp chủ phương tiện lựa chọn trang bị phù hợp, hạn chế phát sinh thủ tục cải tạo và thuận lợi hơn khi đưa xe đi kiểm định", đại diện cơ sở đăng kiểm lưu ý thêm.