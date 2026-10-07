Lexus RX nâng cấp, giá quy đổi từ 1,2 tỷ đồng

Lexus mang SUV gia đình đến “địa ngục xanh”

Nürburgring Nordschleife vốn được xem là sân chơi của xe thể thao, siêu xe và những mẫu hatchback hiệu suất cao. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển một loạt nâng cấp cho RX, Lexus lại lựa chọn chính đường đua nổi tiếng tại Đức để thử nghiệm và tinh chỉnh mẫu SUV này.

Lexus RX mới không có thay đổi ở diện mạo. Ảnh: Lexus

Lexus đã sử dụng cơ sở thử nghiệm của hãng tại Nürburgring để thực hiện một số cải tiến đối với hệ thống khung gầm của RX. Theo hãng xe Nhật Bản, những thay đổi này giúp xe ổn định hơn, đồng thời cải thiện độ êm ái khi vận hành.

Đặc biệt, Nürburgring được Lexus đánh giá là địa điểm lý tưởng để tinh chỉnh hệ thống khung gầm nhờ đặc trưng mặt đường nhiều gờ, dốc và không đồng đều. Những điều kiện này giúp kỹ sư dễ dàng đánh giá phản ứng của xe trong nhiều tình huống khác nhau.

Lexus RX được cải thiện cảm giác lái

Bên cạnh độ ổn định và sự thoải mái, những tinh chỉnh mới còn hướng tới việc mang lại phản ứng vận hành tuyến tính và tự nhiên hơn cho RX.

Đây có thể không phải yếu tố quá quan trọng đối với phần lớn khách hàng tìm mua một mẫu SUV gia đình như RX. Tuy nhiên, với những người quan tâm đến cảm giác lái, đây lại là một thay đổi đáng chú ý.

Chiếc Lexus RX được bắt gặp chạy thử trên đường đua hồi giữa năm. Ảnh: Carscoops

Việc Lexus đưa RX đến Nürburgring cho thấy hãng không chỉ tập trung vào sự tiện nghi, mà còn muốn mẫu SUV này mang lại khả năng vận hành được kiểm soát tốt hơn.

Bổ sung nhiều trang bị tiện nghi và an toàn

Ngoài những thay đổi liên quan đến khung gầm, Lexus cũng thực hiện một số nâng cấp nhỏ cho RX.

Xe được trang bị kính cửa trước mới có khả năng cản tia hồng ngoại, đi kèm công nghệ cải thiện khả năng ngăn nhiệt. Hệ thống giữ phanh tự động cũng được nâng cấp, bổ sung chức năng ghi nhớ.

Trên các phiên bản RX 350 và RX 350h, gương chiếu hậu kỹ thuật số phía sau nay trở thành trang bị mới. Camera hành trình phía trước và phía sau cũng được trang bị tiêu chuẩn.

Trước mắt chỉ dành cho thị trường Nhật Bản

Hiện Lexus mới công bố RX nâng cấp tại Nhật Bản và chưa cho biết thời điểm đưa mẫu xe này tới các thị trường khác.

RX mới trước mắt chỉ bán tại Nhật. Ảnh: Lexus

Nhiều lựa chọn động cơ tại Nhật

Tại Nhật, phiên bản tiêu chuẩn là RX 350 L, sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp 2,4 lít và hệ dẫn động cầu trước. Giá khởi điểm từ 7,04 triệu yên, tương đương khoảng 1,19 tỷ đồng. Bản dẫn động 4 bánh có giá từ 7,45 triệu yên, khoảng 1,25 tỷ đồng.

Tiếp theo là RX 350 F Sport với hệ dẫn động 4 bánh, có giá từ 7,51 triệu yên, tương đương khoảng 1,26 tỷ đồng. Cả ba phiên bản RX 350 đều có công suất 275 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm.

Nằm phía trên RX 350 là RX 350h, sử dụng động cơ 4 xi-lanh 2,4 lít kết hợp hai mô-tơ điện. Hệ thống hybrid này cho công suất 246 mã lực và mô-men xoắn 316 Nm.

RX 350h có giá từ 8 triệu yên, tương đương khoảng 1,35 tỷ đồng, đối với bản dẫn động cầu trước. Bản dẫn động 4 bánh có giá từ 8,51 triệu yên, tương đương khoảng 1,43 tỷ đồng.

Cao hơn nữa là RX 450+, sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid với động cơ 2,5 lít được nâng cấp. Công suất kết hợp đạt 304 mã lực, trong khi giá khởi điểm từ 9,13 triệu yên, tương đương khoảng 1,54 tỷ đồng.

Đứng đầu dòng sản phẩm tại Nhật là RX 500h. Mẫu xe này sử dụng động cơ 4 xi-lanh tăng áp 2,4 lít, cho công suất 366 mã lực và mô-men xoắn 550 Nm. Giá bán khởi điểm từ 9,29 triệu yên, tương đương khoảng 1,56 tỷ đồng.

RX vẫn mang tới nhiều tùy chọn phiên bản và động cơ. Ảnh: Lexus

Như vậy, bên cạnh việc bổ sung trang bị, Lexus đang tập trung đáng kể vào việc cải thiện khả năng vận hành của RX. Việc sử dụng Nürburgring để tinh chỉnh khung gầm cũng cho thấy hãng muốn mẫu SUV này có cảm giác lái tự nhiên và ổn định hơn, thay vì chỉ tập trung vào sự êm ái và tiện nghi.