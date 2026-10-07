Người Mỹ đổ xô mua xe hybrid châu Á

Một xe thể thao hybrid crider của Honda. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao, người Mỹ dần từ bỏ các mẫu xe “hầm hố” truyền thống để chuyển sang các loại xe tiết kiệm nhiên liệu hơn hơn. Với giá thành rẻ hơn xe thuần điện, xe hybrid là lựa chọn thay thế được quan tâm nhất.

Tuy vậy, khoản tiền của người tiêu dùng không chảy vào túi các ông lớn ôtô Mỹ mà mang lại lợi nhuận cho các đối thủ châu Á.

Trên thực tế, xe hybrid không phải thế mạnh của các hãng xe Mỹ. Chính điều này khiến họ không tận dụng được lợi thế từ khủng hoảng năng lượng.

“Điều này cho thấy rõ tầm quan trọng của việc có được đúng sản phẩm vào đúng thời điểm”, ông Ivan Drury, giám đốc mảng phân tích tại trang mua xe Edmunds, đánh giá với CNN.

Các hãng xe châu Á hưởng lợi

Hôm 1/10, Huyndai cho biết doanh số bán xe hybrid của hãng trong Quý III ghi nhận mức tăng trưởng 39%. Người đồng hương Kia còn ghi nhận tăng trưởng ấn tượng hơn: 152%. Trong khi đó, hai hãng xe Nhật Bản là Tokyo và Honda cũng ghi nhận mức tăng lần lượt là 29% và 21%.

“Nguyên nhân chúng tôi đầu tư và sản xuất xe hybrid tại Mỹ là vì chúng tôi tin tưởng nhu cầu với xe hybrid sẽ tiếp diễn. Chúng tôi sẽ cố gắng sản xuất nhiều nhất có thể. Việc sản xuất tại Mỹ là một trong những nhân tố giúp chúng tôi cạnh tranh”, ông Jose Munoz, Giám đốc điều hành Huyndai Motor, trả lời Nikkei Asia.

Sự nổi lên của làn sóng hybrid khiến các hãng xe Hàn Quốc áp sát doanh số của Ford ở mức chưa từng thấy - hơn 506.000 xe so với gần 510.000 xe.

Các hãng xe châu Á bán hơn một nửa số xe mới trong thị trường Mỹ Quý 3, theo hãng tư vấn dịch vụ ôtô Cox Automotive.

Giá xăng tăng cao khiến người Mỹ ngày càng chuộng xe hybrid. Ảnh: Reuters.

“Do các hãng xe tại Detroit (chỉ các hãng ôtô lớn tại Mỹ) cung cấp ít lựa chọn về xe hybrid và xe chở khách, xu hướng này nhiều khả năng sẽ tiếp diễn”, ông Charlie Chesbrough, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Cox Automotive, nhận định.

Các hãng xe Mỹ không mang đến nhiều lựa chọn hybrid cho khách hàng. Ford chỉ có mẫu xe bán tải cỡ trung Maverick là xe hybrid sau khi hãng này ngừng sản xuất dòng SUV Escape bản hybrid. General Motors chỉ có một phiên bản thuộc dòng xe thể thao Corvette là xe hybrid, nhưng đây là sản phẩm dành cho thị trường ngách.

Giờ đây, các hãng xe Mỹ đã nhận ra xe hybrid là thị trường đầy tiềm năng để đầu tư. GM đang có kế hoạch bổ sung xe hybrid cho đội xe của mình. Trong khi đó, Ford muốn người tiêu dùng có lựa chọn hybrid cho tất cả các dòng xe của mình vào năm 2030.

Theo Cox Automotive, các dòng xe mà nhiều người dùng tại Mỹ mong muốn chuyển sang hybrid nhất là SUV hoặc các xe cỡ trung.

“Chúng tôi luôn lắng nghe khách hàng. Chúng tôi biết họ muốn gì và mong muốn đáp ứng những nhu cầu đó nhanh nhất có thể”, ông Anderson nói với CNBC. “Tầm nhìn dài hạn của chúng tôi là xe chạy điện hoàn toàn. Đó là bước cuối cùng, nhưng để đạt đến đó đòi hỏi một quá trình với nhiều công nghệ đa dạng”.

Tại sao người Mỹ thích xe hybrid?

Các loại xe hybrid truyền thống sử dụng motor điện để giúp xe tiết kiệm nhiên liệu hơn, dù vẫn sử dụng động cơ đốt trong. Trong khi đó, xe hybrid sạc ngoài (PHEV) có pin lớn hơn và có thể tự chạy trên quãng đường đáng kể chỉ bằng pin.

Xe hybrid sạc ngoài không được người Mỹ đón nhận, chỉ chiếm chưa đến 2% tổng thị phần ôtô tại Mỹ, theo Financial Times. Stellantis thậm chí đã kế hoạch loại bỏ dần các mẫu xe hybrid sạc ngoài tại thị trường Bắc Mỹ.

Lợi thế của xe hybrid là giá thành rẻ hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn nhưng không phải thay đổi thói quen lái xe hoặc tiếp nhiên liệu.

Nhiều người Mỹ muốn giảm phụ thuộc vào xăng dầu nhưng không muốn mua xe thuần điện vì quá đắt đỏ. Trong ảnh, một trạm phân phối xe của Tesla. Ảnh: Reuters.

“Xe hybrid mang lại sự cân bằng lý tưởng mà người tiêu dùng tìm kiếm”, bà Jessica Caldwell, Giám đốc bộ phận nghiên cứu và phân tích tại trang thông tin về ôtô Edmunds, nhận xét.

“Khách hàng tìm kiếm các loại xe sử dụng nhiên liệu hiệu quả hơn nhưng không muốn thay đổi lối sống”, ông Tiago Castro, Phó chủ tịch Nissam phụ trách marketing và kinh doanh tại Mỹ, nói với New York Times. “Xe hybrid đã mang lại điều này”,

Trái với xe hybrid, doanh số xe thuần điện đang ghi nhận xu hướng giảm mạnh trong năm qua. Điểm yếu của loại xe này là đắt hơn so với xe chạy xăng và xe hybrid, nhất là khi gói tín dụng thuế cho xe điện kết thúc hồi năm ngoái. Tesla ghi nhận doanh số bán xe Quý 3 giảm 2% so với cùng kỳ năm 2025.

Thậm chí nhiều người dùng xe điện đang đổi sang xe hybrid. Theo Edmunds, trong số những người dùng Tesla đổi xe, 21% lựa chọn xe hybrid và Toyota là hãng xe được ưa thích nhất.

“Tôi nghĩ đây là một trong những ví dụ rõ ràng nhất cho thấy người tiêu dùng nhận ra xe hybrid thỏa mãn nhu cầu của họ với chi phí thấp hơn xe thuần điện”, ông Drury nói.