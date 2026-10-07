Nỗi lo cầu treo xuống cấp

Mặc dù bị hư hỏng, xuống cấp nhưng hằng ngày vẫn có nhiều người qua lại cầu treo Kim Tiến - Ảnh: X.V

Hai cầu treo xuống cấp là cầu treo Kim Tiến và cầu treo Đồng Tân ở xã Đồng Lê. Cầu treo Kim Tiến được đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng năm 2005 nhằm kết nối giao thông, đi lại cho người dân 2 bên sông Gianh thôn Kim Lũ về trung tâm xã và các vùng lân cận. Cầu dài 126m, rộng 1,8m; mặt cầu cao cách mặt nước từ 15-20m, chủ yếu phục vụ việc đi lại, học tập và sinh hoạt hằng ngày của 683 hộ dân, gần 2.800 nhân khẩu trong thôn và nhiều người dân từ nơi khác đến. Năm 2014, cầu được sửa chữa lại bằng việc thay cáp, ván…

Sau nhiều năm sử dụng, chịu tác động của thời tiết khắc nghiệt và thiên tai thường xuyên, đặc biệt là ảnh hưởng của bão, lũ, mưa, gió khiến cầu treo Kim Tiến đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật.

Người dân thôn Kim Lũ tu sửa lại cầu treo Kim Tiến - Ảnh: X.V

Ông Hoàng Minh Phương, Trưởng thôn Kim Lũ cho hay: “Do sử dụng quá lâu, dây cáp chịu lực cầu treo Kim Tiến chùng võng, giảm khả năng chịu lực; ốc vít và các thanh thép liên kết bị rỉ sét, toàn bộ kết cấu thép bị ăn mòn; ván gỗ lát mặt cầu tại nhiều vị trí đã bị mục nát, một số tấm bị gãy, bong tróc, xuất hiện các khoảng hở lớn; mố cầu bị nứt, trụ dây néo ngang phía Bắc bị sụt lún, nghiêng, hệ thống dây néo chống giao động ngang bị hoen rỉ. Mỗi lần có người đi qua, cầu rung lắc mạnh, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm”.

Mặc dù xuống cấp nghiêm trọng, nhưng hàng ngày cầu treo Kim Tiến phải “gồng mình” gánh hàng trăm lượt người qua lại, trong đó có nhiều em học sinh. Bà Phạm Thị Long, một người dân thôn Kim Lũ lo lắng: “Tôi thường xuyên chở cháu đi học, đi chợ qua cầu treo Kim Tiến. Mỗi lần qua đây, tôi rất lo vì cầu rung lắc mạnh, nhiều đoạn ván lát đã mục nát, gãy vụn rơi xuống sông. Tuy nhiên, vì công việc nên tôi và người dân trong thôn phải liều mình đi qua cầu treo hằng ngày”.

Cầu treo Kim Tiến vẫn còn nhiều tấm ván bị gãy, mục gây nguy hiểm cho người qua lại - Ảnh: X.V

Tương tự, cầu treo Đồng Tân được xây dựng đưa vào sử dụng từ năm 1997, nối thôn Đồng Tân với trung tâm xã Đồng Lê, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản, nhu yếu phẩm và đưa đón học sinh cho hàng trăm hộ dân trên địa bàn. Sau gần 30 năm sử dụng, dưới tác động của thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là mưa lũ hằng năm, cộng với lưu lượng người qua lại lớn khiến cầu treo Đồng Tân xuống cấp nghiêm trọng.

Hiện nay, các dây cáp chịu lực của cầu chùng võng, giảm khả năng chịu lực; ốc vít, các thanh thép liên kết bị rỉ sét, toàn bộ kết cấu thép bị ăn mòn; ván gỗ lát mặt cầu tại nhiều vị trí đã bị mục nát, một số tấm bị gãy, bong tróc, xuất hiện các khoảng hở lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Mặt dưới cầu treo Đồng Tân đã hư hỏng rất nhiều - Ảnh: X.V

Anh Nguyễn Viết Xuân, một người dân ở thôn Đồng Tân cho hay: “Cầu treo đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng bất đắc dĩ nên tôi mới phải đi qua hằng ngày. Mong muốn lớn nhất của người dân là được Nhà nước quan tâm, sớm có dự án xây dựng, thay thế lại cầu treo để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại”.

Trước sự xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn 2 cầu treo, mới đây, UBND xã Đồng Lê đã đóng cầu treo Đồng Tân; bố trí một phần kinh phí để tu sửa lại cầu treo Kim Tiến. Bên cạnh đó, UBND xã cũng đã làm việc với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan nhằm rà soát, đánh giá thực trạng các cầu treo.

Cầu treo Đồng Tân đã phải dừng hoạt động để bảo đảm cho người và phương tiện qua lại - Ảnh: X.V

Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Lê Phạm Anh Minh cho biết: “Việc đầu tư xây dựng mới hoặc thay thế các cầu treo Kim Tiến, Đồng Tân là rất cần thiết và cấp bách. Trong điều kiện ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn, chính quyền và người dân rất mong các cấp, ngành sớm bố trí kinh phí đầu tư xây dựng lại 2 cây cầu này nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho người dân, nhất là trong mùa bão, lũ”.