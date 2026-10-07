Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Sáng 7/10, một cây cổ thụ có chiều cao hơn 20 m, đường kính khoảng 3 m bất ngờ bật gốc và đổ ngang đường Đinh Tiên Hoàng, TP.HCM. Vụ việc xảy ra vào thời điểm đông người đi làm, đi học, khiến giao thông qua khu vực trung tâm nhanh chóng bị ảnh hưởng.

Sau khi cây đổ, dòng phương tiện ùn ứ kéo dài và lan sang nhiều tuyến đường lân cận như Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch... Lực lượng CSGT được bố trí tại khu vực để chốt chặn, hướng dẫn và phân luồng phương tiện, tránh đi vào vị trí cây đổ.

Cây cổ thụ có chiều cao hơn 20 m, đường kính khoảng 3 m bất ngờ bật gốc.

Đáng chú ý, ca sĩ Will cho biết chiếc xe của anh cũng nằm trong số những phương tiện gặp sự cố khi cây cổ thụ bật gốc. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ đăng hình ảnh phần đầu xe nằm dưới tán cây và chia sẻ lại khoảnh khắc khiến anh không khỏi giật mình.

Theo Will, khoảng một phần ba đầu xe đã nằm trong tán cây. Thời điểm cây đổ, anh đang điều khiển xe và may mắn thắng kịp thời. Sau đó, nam ca sĩ phải lùi xe ra ngoài rồi mới dám xuống kiểm tra tình hình.

Will viết: “Tôi là chiếc xe duy nhất 1/3 đầu xe nằm trong tán cây sáng nay, lùi xe ra được 1 lúc mới dám xuống xe, may là xung quanh không ai bị sao, lúc đó không thắng trễ 1 giây thôi chắc không thoát ra được luôn quá. Mưa gió đi đường cẩn thận nha cả nhà”.

Ca sĩ Will cho biết chiếc xe của anh cũng nằm trong số những phương tiện gặp sự cố.

Chia sẻ của Will khiến nhiều người không khỏi lo lắng khi chứng kiến chiếc xe của nam ca sĩ ở vị trí ngay dưới tán cây lớn. Không ít khán giả cho rằng anh đã rất may mắn khi kịp thời phanh xe, chỉ chậm một khoảnh khắc, hậu quả có thể đã nghiêm trọng hơn.

Bên cạnh những lời hỏi thăm, nhiều người cũng nhắc Will và các tài xế cần cẩn trọng hơn khi di chuyển trong điều kiện thời tiết bất thường, đặc biệt tại những tuyến đường có nhiều cây xanh lâu năm.

Rất may, theo chia sẻ của Will, thời điểm cây đổ không có người xung quanh bị thương nghiêm trọng. Sau sự cố, nam ca sĩ cũng chủ động nhắn nhủ mọi người chú ý quan sát và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trong những ngày mưa gió.

Vụ việc đồng thời gây ùn tắc tại một số tuyến đường trung tâm TP.HCM trong buổi sáng. Hình ảnh cây cổ thụ có kích thước lớn nằm chắn ngang đường cho thấy mức độ bất ngờ của sự cố, đặc biệt khi xảy ra đúng thời điểm lượng phương tiện lưu thông đông.