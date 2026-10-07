Cận cảnh đường Bờ Tây sông Nhuệ sụt lún, sạt lở nghiêm trọng

Đoạn đường Bờ Tây sông Nhuệ, từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2 (Hà Nội), xuất hiện một số điểm sụt lún, sạt lở nghiêm trọng. Mặt đường hư hỏng, mép đường bị cuốn trôi về phía lòng sông, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân và phương tiện qua lại.

Theo ghi nhận, nhiều vị trí trên đường Bờ Tây sông Nhuệ đã xuống cấp, hư hỏng. Mặt đường xuất hiện những đoạn gồ ghề, lồi lõm; một số khu vực có dấu hiệu sụt lún, trong khi phần mép đường bị sạt về phía lòng sông.

Tại một số điểm sát bờ sông, đất và kết cấu mặt đường bị dòng nước cuốn trôi, tạo thành những khoảng trống ngay bên mép đường.

Phần mặt đường còn lại bị thu hẹp, khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực này gặp khó khăn.

Đáng chú ý, tại những vị trí bị sạt lở, phần đường sát mép sông không còn nguyên trạng, trong khi phía dưới xuất hiện các khoảng trống.

Nếu tiếp tục xảy ra sạt lở, nguy cơ ảnh hưởng đến người và phương tiện lưu thông là rất lớn.

Theo một số người dân ở gần khu vực này cho biết, vào ban đêm, tình trạng chiếu sáng không ổn định càng khiến việc đi lại qua khu vực này khó khăn. Những đoạn đường gồ ghề, các hố lõm và vị trí sạt lở có thể trở thành mối nguy đối với người đi xe máy.

Ngay trên đường, các nắp cống đã hỏng tạo thành các hố "bẫy" người đi đường.

Một người dân có xưởng sửa chữa ô tô gần khu vực cho biết, tình trạng hư hỏng trên tuyến đường xuất hiện khoảng 2 tháng nay, sau khi có hoạt động đào đường để thực hiện hệ thống thoát nước từ hồ Điều qua tuyến đường. Vào buổi tối, tầm nhìn của người điều khiển phương tiện bị hạn chế nên rất dễ xảy ra tai nạn tại những vị trí đường lồi lõm, sạt lở; còn buổi ngày thường xuyên xảy ra ùn tắc ở khu vực này.

Tại một số hố bị lõm sâu, người dân địa phương còn phải dùng đá nhỏ chèn vào để nâng cao miệng hố, hạn chế nguy cơ người đi đường bị sụt bánh xe.

Trước tình trạng mất an toàn, tại một số vị trí, lực lượng chức năng đã chăng dây và đặt biển cảnh báo nguy hiểm để người dân chủ động quan sát, giảm tốc độ khi đi qua. Trao đổi với PV Báo Nhà báo và Công luận, ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đông Ngạc, cho biết trên địa bàn phường đang triển khai 3 dự án theo các lệnh khẩn cấp của thành phố, gồm kênh Thụy Phương, hồ Chèm khoảng 10 ha và hồ Thụy Phương khoảng 15 ha.

Theo ông Cường, dự án hồ Chèm được giao cho Vin thực hiện, trong khi kênh Thụy Phương và hồ Thụy Phương được giao cho Ban Nông nghiệp thành phố Hà Nội. Khu vực xảy ra sạt lở nằm tại vị trí đấu nối cống hộp điều tiết ra sông Nhuệ cắt ngang tuyến đường Bờ Tây sông Nhuệ thuộc dự án hồ Thụy Phương do Ban Nông nghiệp thành phố Hà Nội triển khai theo dự án khẩn cấp. Phía UBND phường cũng đang yêu cầu Ban Nông nghiệp thành phố Hà Nội triển khai và trả mặt bằng.

Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đông Ngạc cho biết, tình trạng sụt lún đất tại khu vực bắt đầu xuất hiện vào cuối tháng 8, tháng 9. Từ khoảng tháng 9 đến nay, mức độ sạt lở có xu hướng nghiêm trọng hơn. Ngay khi phát hiện sự việc, phường đã báo cáo thành phố, báo cáo sở và yêu cầu Ban Nông nghiệp thành phố Hà Nội có phương án khắc phục.

Theo ông Cường, ngoài các yếu tố liên quan đến khu vực bờ sông, tình trạng hư hỏng đường còn chịu tác động bởi lượng xe trọng tải lớn lưu thông qua đây. Khu vực này cũng chưa được kè sông nên nguy cơ sạt lở diễn biến nghiêm trọng hơn. Về phương án khắc phục đoạn đường bị sạt lở, hư hỏng, ông Hoàng Mạnh Cường cho biết địa phương sẽ yêu cầu đơn vị liên quan triển khai ngay, dự kiến vào cuối tuần hoặc đầu tuần sau.