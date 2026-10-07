Đảng ủy phường An Khê thông tin thời sự trong nước và quốc tế đến đảng viên

PGS.TS Trần Thọ Quang thông tin tại hội nghị. Ảnh: KHÁNH LINH

Tại hội nghị, PGS.TS Trần Thọ Quang, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực tại miền Trung - Tây Nguyên (Tạp chí Cộng sản) thông tin, phân tích tình hình phát triển kinh tế của thành phố Đà Nẵng và cả nước qua 9 tháng năm 2026; đồng thời làm rõ những tác động của tình hình thế giới đối với Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng.

Báo cáo viên đặc biệt nhấn mạnh những thuận lợi, khó khăn, thách thức đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh quốc tế tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp.

Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên có thêm thông tin để nhận diện, đánh giá đúng những vấn đề đang đặt ra; chủ động trong công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng và thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: KHÁNH LINH

Theo Đảng ủy phường An Khê, trong bối cảnh thông tin trên không gian mạng ngày càng đa dạng, tác động trực tiếp đến nhận thức và dư luận xã hội, cán bộ, đảng viên phải chủ động tiếp cận các nguồn thông tin chính thống; tuyệt đối không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.

Đồng thời, cần chủ động lan tỏa những thông tin tích cực về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động tại cơ sở.