Duy trì chỉnh trang đô thị, xử lý nghiêm quảng cáo rao vặt trái phép

Theo đó, Công an xã Tây Phương phối hợp với các lực lượng chức năng thuộc UBND xã, Phòng Kinh tế hạ tầng đô thị, tổ dân phố, thôn dân cư thường xuyên kiểm tra, rà soát các tuyến đường, khu vực công cộng, điểm giao cắt, tường rào, cột điện và những vị trí thường xuyên xuất hiện quảng cáo, rao vặt trái phép. Những tờ rơi, biển quảng cáo, áp phích được dán, treo không đúng quy định được kịp thời bóc, gỡ, trả lại cảnh quan cho các tuyến đường.

Tổng lực chỉnh trang trật tự đô thị

Xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè

Tây Phương duy trì chỉnh trang đô thị, xử lý quảng cáo rao vặt trái phép

Cùng với việc xử lý các vi phạm, lực lượng Công an xã chú trọng tuyên truyền, vận động người dân, hộ kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự đô thị, không tự ý dán, treo quảng cáo, rao vặt tại những vị trí không được phép. Các trường hợp có dấu hiệu tái vi phạm được nhắc nhở, yêu cầu chấp hành; đồng thời tăng cường nắm tình hình để kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi cố tình vi phạm.

Việc duy trì công tác chỉnh trang đô thị được Công an xã xác định không chỉ là nhiệm vụ theo từng đợt cao điểm mà cần thực hiện thường xuyên, liên tục. Từ thực tế địa bàn, Công an xã Tây Phương đã tham mưu UBND xã chỉ đạo các lực lượng duy trì kiểm tra, vệ sinh, bóc, rỡ quảng cáo rao vặt trái phép, nhất là tại những tuyến đường có mật độ người và phương tiện qua lại cao.

Bên cạnh đó, Công an xã phối hợp với các lực lượng cơ sở tăng cường tuyên truyền để người dân cùng tham gia giữ gìn cảnh quan, không tiếp tay cho các hoạt động quảng cáo trái phép. Người dân khi phát hiện hành vi dán, treo quảng cáo sai quy định được khuyến khích thông tin cho chính quyền và lực lượng chức năng để kịp thời xử lý.

Tháo các mái che, mái vẩy gây mất mỹ quan

Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Qua công tác kiểm tra, chỉnh trang, nhiều tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn xã Tây Phương từng bước được duy trì sạch đẹp, hạn chế tình trạng tường nhà, cột điện, công trình công cộng bị phủ kín bởi các loại quảng cáo, tờ rơi. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Thời gian tới, Công an xã Tây Phương tiếp tục tham mưu UBND xã duy trì các biện pháp bảo đảm trật tự đô thị, gắn việc bóc, rỡ quảng cáo rao vặt trái phép với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Qua đó, từng bước hình thành ý thức tự giác trong cộng đồng, tạo chuyển biến bền vững trong công tác quản lý địa bàn, giữ gìn cảnh quan và xây dựng xã Tây Phương ngày càng văn minh, sạch đẹp.