Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri xã Sông Vàng

Cử tri xã Sông Vàng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan chế độ chính sách, đầu tư cơ sở hạ tầng. Ảnh: BNƯỚCH BỨC

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Sông Vàng đề xuất các cấp, ngành quan tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, thủy lợi, nâng cấp hệ thống cầu và các công trình thiết yếu, tạo động lực thúc đẩy địa phương phát triển hiện đại.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị bổ sung biên chế cho ngành giáo dục; quan tâm hơn nữa đến chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và các đối tượng thụ hưởng chính sách.

Nhiều ý kiến cũng phản ánh những bất cập trong quá trình khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế; qua đó đề nghị rà soát, bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người dân, đặc biệt là các trường hợp được hưởng mức chi trả 100%.

Về lâm nghiệp, cử tri phản ánh chủ trương trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn đến nay vẫn chưa được triển khai; kiến nghị các cấp, ngành sớm tháo gỡ vướng mắc, có giải pháp hỗ trợ để phát triển rừng bền vững và nâng cao giá trị kinh tế từ rừng.

Ngoài ra, cử tri đề xuất có cơ chế hỗ trợ phù hợp giúp người dân tiếp cận công nghệ thông tin, từng bước ứng dụng công nghệ số vào đời sống và giải quyết các thủ tục hành chính.

Đại biểu Quốc hội Vương Quốc Thắng tiếp thu các kiến nghị của cử tri. Ảnh: BNƯỚCH BỨC

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, ông Vương Quốc Thắng ghi nhận, tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời khẳng định sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định.