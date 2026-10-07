Hà Nội cấm nhiều loại xe qua cầu Thăng Long từ ngày 9/10

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báotiếp tục điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long để phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu (giai đoạn 2), hạn chế nguy cơ ùn tắc tại khu vực.

Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh giao thông qua cầu Thăng Long từ ngày 9/10. (Ảnh minh hoạ).

Theo đó, từ ngày 9/10 - 10/11/2026, các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên (không bao gồm xe buýt) sẽ bị cấm lưu thông qua cầu Thăng Long trong khung giờ từ 5h - 22h hằng ngày.

Sở Xây dựng cũng cấm các loại ô tô trong giờ cao điểm đi từ đường gom phía Bắc cầu Thăng Long, đoạn trước cổng B Khu công nghiệp Thăng Long, rẽ phải lên cầu.

Các phương tiện ô tô từ đường gom và đường 6 (đường Bắc Thăng Long - Vực Dê) có nhu cầu qua cầu Thăng Long được phân luồng theo hướng: đường gom cầu Thăng Long/đường 6 - đường Anh Dũng/đường B2 - đường Hoàng Sa - đường Võ Văn Kiệt - cầu Thăng Long.

Trong phương án mới, xe buýt cũng bị cấm qua cầu Thăng Long trong các khung giờ cao điểm. Các tuyến xe buýt được điều chỉnh lộ trình, đi qua cầu Nhật Tân để sang phía Bắc cầu Thăng Long.

Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt theo phương án mới; đồng thời thông tin đến các đơn vị vận hành và tuyên truyền để người dân chủ động khi sử dụng xe buýt.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông được yêu cầu cập nhật, bổ sung biển báo, biển chỉ dẫn tại các vị trí phân luồng; rà soát, bổ sung sơn kẻ vạch tim đường gom cầu Thăng Long và bố trí lực lượng hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn.

Các nội dung này phải được hoàn thành trước ngày 9/10. Đơn vị chức năng đồng thời theo dõi tình hình giao thông để kịp thời báo cáo, đề xuất điều chỉnh nếu phát sinh bất cập.

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố được đề nghị chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ tại tuyến và các chốt phân luồng triển khai phương án; hướng dẫn, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn và hạn chế ùn tắc.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan theo dõi, đánh giá tình hình giao thông trên tuyến và khu vực cầu Thăng Long, kịp thời phát hiện những bất cập để tham mưu điều chỉnh phương án tổ chức giao thông phù hợp trong quá trình thi công. Việc điều chỉnh tổ chức giao thông lần này nhằm bảo đảm an toàn, hạn chế ùn tắc trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long.

Trước đó, ngày 15/9, Sở Xây dựng Hà Nội cũng thông báo phân luồng phương tiện qua cầu Thăng Long phục vụ thi công trạm cân và cấm xe tải 2 tấn, xe khách từ 16 chỗ qua cầu Thăng Long trong khung giờ 5h - 24h hằng ngày nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế ùn tắc trong quá trình thi công.