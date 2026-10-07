Đại hội X GHPGVN: Phiên họp thống nhất nhân sự dự kiến tham gia Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ 2026-2031

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu khai mạc buổi họp

Buổi họp với sự chủ tọa của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, đồng Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, đồng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, đồng Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; tham dự có chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Nhân sự Đại hội X và các vị Văn phòng I, II Trung ương GHPGVN, Ban Thư ký.

Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự thay mặt Ban Chủ tọa phát biểu khai mạc cho biết trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo Đại hội đã tổ chức được hai lần họp, thứ nhất là ngày 30-7-2026, các Ban trực thuộc trình bày nhân sự và chương trình hoạt động của các Ban chuyên môn trực thuộc Ban Tổ chức Đại hội; phiên họp thứ hai là ngày 7-9-2026 trình dự kiến danh sách nhân sự Hội đồng Trị sự để trình Đại hội X - GHPGVN theo phương án là 260 thành viên gồm 225 ủy viên chính thức, 35 ủy viên dự khuyết.

Buổi họp của Ban Chỉ đạo, Ban Nhân sự Đại hội

Trưởng lão Hòa thượng cũng sơ lược về cơ cấu nhân sự trên cơ sở các Ban Trị sự tỉnh thành, các Ban Trung ương và cơ cấu nhân sự khối Trung ương: Văn phòng I, Văn phòng II, Ban Phật giáo Quốc tế, Phân ban Ni giới và các hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer, Kinh và hệ phái Phật giáo Khất sĩ.

“Hôm nay là phiên họp thứ ba, chủ yếu của phiên họp là nghe Ban Nhân sự Đại hội trình kết quả hiệp thương nhân sự của Hội đồng Trị sự giới thiệu tại Đại hội X của GHPGVN nhiệm kỳ 2026-2031 và các chức danh cần thiết đã được 4 cơ quan Trung ương họp và thông qua. Phiên họp cũng báo cáo của các Ban Trung ương trong thời gian qua, những gì còn vướng mắc và cần tháo gỡ. Tôi mong chư tôn đức sẽ góp ý một cách chân tình và đúc kết lại kết quả tốt đẹp để tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X”, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh.

Thượng tọa Thích Đức Thiện trình thông tin hai phiên họp đã thống nhất chủ trương về số lượng nhân sự dự kiến Hội đồng Trị sự

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự thông tin về hai phiên họp thảo luận nhân sự, Ban Chỉ đạo Đại hội, Ban Nhân sự Đại hội đã thống nhất về chủ trương nhân sự theo Hiến chương GHPGVN và Thông tư 451 và thực hiện theo Nghị quyết 181 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, cũng như Đề án nhân sự Đại hội X GHPGVN.

Trên tinh thần thống nhất cao, chư tôn đức đã biểu quyết trong phiên họp chiều ngày 21-9-2026, Ban Thư ký dự kiến công tác nhân sự trình với Đại hội X GHPGVN để suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã quyết định với số lượng ủy viên dự kiến Hội đồng Trị sự để trình Đại hội X GHPGVN, nhiệm kỳ 2026-2031, là 260 ủy viên (gồm 225 ủy viên chính thức và 35 ủy viên dự khuyết).

Hình ảnh phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo Đại hội, Ban Nhân sự Đại hội, chiều 7-10-2026:

Phiên họp thứ ba thảo luận và thống nhất dự kiến nhân sự Hội đồng Trị sự trình Đại hội X - GHPGVN, nhiệm kỳ 2026-2031