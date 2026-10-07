Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng thực hiện tốt trách nhiệm công vụ, triển khai hiệu quả Đề án 06

Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm công vụ trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và triển khai, thực hiện Đề án 06 với Đoàn Thanh tra Bộ Quốc phòng. Ảnh: Dân Chủ

Tham dự buổi làm việc với Đoàn Thanh tra có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng; Đại tá Dương Thế Võ, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng; Đại tá Phùng Đức Hưng, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng; lãnh đạo, chỉ huy và đại diện các cơ quan chức năng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Nội dung thanh tra tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công và Đề án 06; việc thực hiện trách nhiệm công vụ của cán bộ, nhân viên trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; công tác chuyển đổi số, số hóa hồ sơ, kết nối, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và các điều kiện bảo đảm phục vụ thực hiện nhiệm vụ.

Theo báo cáo tại hội nghị, từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2025, Đảng ủy, chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai các văn bản của cấp trên về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06; đồng thời đưa các nội dung này vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, kế hoạch công tác hằng năm, gắn kết quả thực hiện với đánh giá thi đua, khen thưởng.

Đại diện Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng báo cáo với Đoàn Thanh tra Bộ Quốc phòng về quy trình giải quyết thủ tục hành chính, việc công khai các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý biên giới và triển khai hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm qua mã QR. Ảnh: Dân Chủ

Một trong những kết quả nổi bật là việc đẩy mạnh giải quyết thủ tục biên phòng trên môi trường điện tử. Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng duy trì thực hiện toàn trình 10 thủ tục biên phòng điện tử đối với tàu thuyền đến, rời cảng, phục vụ 24/7, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết. Thời gian làm thủ tục biên phòng cho một chuyến tàu được rút ngắn từ khoảng 60 - 90 phút xuống còn 3 - 5 phút; người làm thủ tục có thể khai báo, nhận kết quả ở bất cứ nơi nào có kết nối internet và không phải nộp hồ sơ giấy.

Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ trong kiểm tra, giám sát biên phòng tiếp tục được đẩy mạnh. Các loại giấy phép cấp cho người Việt Nam, người nước ngoài xuống, rời tàu được kiểm soát bằng mã vạch 2D, qua đó rút ngắn thời gian kiểm tra từ 2 - 3 phút xuống còn khoảng 30 giây/người, đồng thời bảo đảm tính chính xác trong lưu trữ, truy xuất thông tin. Đến năm 2026, đơn vị đã hoàn thành số hóa 100% hồ sơ thủ tục hành chính của giai đoạn 2023 - 2025; năm 2026 đã số hóa 100% hồ sơ.

Trong các năm 2023 - 2025, đơn vị đã tiếp nhận, giải quyết 89.415 hồ sơ thủ tục hành chính. Tính cả số liệu cập nhật năm 2026, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận, giải quyết là 110.587 hồ sơ; 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn, không có hồ sơ giải quyết quá hạn, giải quyết sai, thất lạc hoặc hư hỏng.

Công tác kết nối, chia sẻ dữ liệu được chú trọng. Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử được kết nối với Cổng Thông tin một cửa quốc gia, phục vụ phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với Cảng vụ Hàng hải, Hải quan, Kiểm dịch y tế trong giải quyết thủ tục cho tàu thuyền, thuyền viên và hành khách. Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ được công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp hoạt động tại cửa khẩu cảng.

Đoàn Thanh tra Bộ Quốc phòng kiểm tra thực tế việc thực hiện quy trình nghiệp vụ, giải quyết thủ tục hành chính tại Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng. Ảnh: Dân Chủ

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng triển khai mô hình “Bộ đội Biên phòng - Đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”, thành lập các tổ hỗ trợ, phổ cập kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới biển. Đơn vị đồng thời xây dựng mô hình “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm” thông qua mã QR (mã phản hồi nhanh) và triển khai mô hình “QR kép - Cẩm nang phòng, chống khai thác hải sản trái phép, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm”.

Trong chương trình làm việc, Đoàn Thanh tra Bộ Quốc phòng cũng thực hiện nội dung thanh tra tại Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng, tập trung kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định, quy trình nghiệp vụ gắn với giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và triển khai Đề án 06.

Qua tự đánh giá, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng xác định vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, trong đó nguồn nhân lực chuyên môn công nghệ thông tin chủ yếu kiêm nhiệm; một số trang thiết bị, máy tính tại đơn vị cơ sở đã cũ, cấu hình thấp; nguồn kinh phí đầu tư, sửa chữa trang thiết bị còn hạn chế.

Nhân dịp này, đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục quan tâm đầu tư đồng bộ phương tiện, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất, nhập cảnh tự động. Đồng thời, nâng cấp, hoàn thiện Cổng Thông tin thủ tục biên phòng điện tử; quan tâm biên chế cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, cán bộ nghiệp vụ cửa khẩu. Bên cạnh đó, tăng cường tập huấn chuyên sâu về công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.