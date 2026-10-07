Đường bờ Tây sông Nhuệ xuống cấp, nhiều điểm sạt lở mất an toàn

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Theo ghi nhận của phóng viên, mặt đường tại nhiều vị trí trên tuyến đường bờ Tây sông Nhuệ đã xuống cấp nghiêm trọng.

Mặt đường xuất hiện nhiều đoạn gồ ghề, lồi lõm, một số khu vực có dấu hiệu sụt lún.

Đáng chú ý, tại một số vị trí, phần mép đường đã bị sạt xuống phía lòng sông, tạo khoảng trống ngay sát khu vực phương tiện lưu thông.

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Dọc tuyến, hệ thống cống thoát nước cũng ghi nhận nhiều điểm xuống cấp. Một số đoạn cống bị vỡ, phần miệng cống xuất hiện những khoảng trống lớn.

Nhiều nắp cống không còn nguyên vẹn, có vị trí bị vỡ, tạo thêm các điểm mất an toàn ngay sát phần đường dành cho phương tiện.

Nếu không được nhận biết kịp thời, những vị trí này có thể trở thành mối nguy đối với người đi đường, nhất là trong điều kiện trời mưa hoặc tầm nhìn hạn chế.

Người dân sinh sống dọc đường bờ Tây sông Nhuệ cho biết đã nhiều lần phản ánh tình trạng sụt lún với chính quyền địa phương. Dù tuyến đường từng được sửa chữa, mặt đường vẫn tiếp tục nứt, lún, chưa được khắc phục dứt điểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi người dân lưu thông qua đây.

Người dân phải đi qua các tấm thép được đặt tạm để khắc phục.

Trước những vị trí có nguy cơ mất an toàn, lực lượng chức năng đã chăng dây, đặt biển cảnh báo để hạn chế người và phương tiện tiếp cận.