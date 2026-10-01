Nơi chắp cánh ước mơ cho học trò nghèo

1.Nhập học hơn 2 tuần tại Trường Văn hóa CAND III, em Nguyễn Huỳnh Diễm Huỳnh (học sinh lớp 10A1, phường Vị Tân, TP Cần Thơ) đã dần quen với các thầy cô, bạn bè và nền nếp sinh hoạt tập thể. Trong căn phòng thực hành STEM hiện đại, Diễm Huỳnh có những trải nghiệm mới về công nghệ trong chương trình học.

Học trò Trường Văn hóa CAND III được học tập trong các lớp học hiện đại

Diễm Huỳnh là con của Liệt sĩ CAND Nguyễn Văn Kha. Thiếu tá Nguyễn Văn Kha hy sinh vào tháng 4/2024 khi đang tuần tra, xử lý các đối tượng đánh bắt thủy sản trái phép trên kênh Xáng Nàng Mau. “Khi biết có trường Văn hóa CAND tại TP Cần Thơ, em đã chủ động nhờ mẹ hỏi các chú, các bác đồng nghiệp của cha về thủ tục nhập học. Được sự ủng hộ của mẹ, ông bà và đồng nghiệp của cha, em đã đăng ký học tại Trường Văn hóa CAND với mong muốn được nối tiếp sự nghiệp của ông nội và cha”.

Em Kiên Nạp Lang (người dân tộc Khmer, SN 2015, ngụ xã Ngũ Lạc) rất háo hức khi được học tại ngôi trường mới. Năm nay Lang 10 tuổi, bước vào lớp 5. Gia đình Lang thuộc diện khó khăn. Em là con trai lớn trong gia đình có hai anh em. Cha làm thợ hồ, mẹ làm nội trợ, em nhỏ hiện sống cùng mẹ. Xa gia đình để học tập trong môi trường mới, Lang vừa có chút nhớ nhà nhưng những ngày qua, thầy cô động viên em đã dần quen. “Tại trường, chúng em được ăn cơm đúng giờ, ngủ đúng giấc, vui chơi cùng các bạn theo hướng dẫn của thầy cô”, Lang chia sẻ.

Còn hai chị em Dương Thị Ly Ta và Dương Thị Vi Va (người dân tộc Khmer) cùng bước vào lớp 5. Ba mẹ ly hôn, hai chị em Ly Ta và Vi Va sống cùng ông bà nội. Người cha đi làm thuê để trang trải cuộc sống. Dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, hai em đều bày tỏ quyết tâm cố gắng học tập, hòa nhập với môi trường mới. “Vô đây ở thoải mái, đầy đủ. Chị em con sẽ cố gắng học tập”, hai em chia sẻ.

Trong số những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, Lâm Yến Nhi là một trường hợp để lại nhiều cảm xúc. Năm nay, Nhi lên lớp 8, còn anh ruột là Lâm Hoàng Phát vào lớp 9. Hai anh em cùng đón lễ khai giảng tại ngôi trường mới. Yến Nhi là con nuôi của Công an xã Nhơn Mỹ. Hoàn cảnh gia đình em đặc biệt khó khăn. Khi Nhi lên 2 tuổi, mẹ rời khỏi nhà. Người cha cố gắng lao động để nuôi hai anh em. Đến năm 2024, cha ruột của Nhi qua đời. Từ đó, hai anh em sống cùng ông bà nội. Được đón nhận, chăm sóc trong môi trường mới, Nhi đang từng bước thích nghi với cuộc sống và việc học tập. “Con đang thích nghi với môi trường mới. Vô đây thấy rất thích, có đầy đủ điều kiện và được các thầy cô ân cần giúp đỡ. Hai anh em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, mai này trở thành công dân có ích”, Yến Nhi chia sẻ.

Phát biểu tại Lễ công bố thành lập Trường Văn hóa CAND III, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: “Dưới mái trường này, các thầy cô không chỉ nuôi ăn, dạy chữ mà còn định hướng nhân cách, truyền bá giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, bản chất tốt đẹp của Đảng, Nhà nước ta và lực lượng CAND anh hùng. Để nơi đây thực sự là “Mái ấm hạnh phúc”, là nơi khai phóng trí tuệ, vun đắp tâm hồn, xây dựng nhân cách, đúng nghĩa với tên gọi Trường Văn hóa CAND, giúp các em học sinh vượt qua khó khăn, trở thành những công dân tốt, là nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và đất nước”.

Còn em Kim Thành Nhân (lớp 5A2) dù đã bỏ học 4 năm nhưng được sự vận động của Công an xã, em đã đăng ký quay lại ghế nhà trường. Nhân sinh năm 2012, ở ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh Châu, TP Cần Thơ. Cha mẹ em ly hôn khi em chưa đầy một tuổi, em sống cùng bà ngoại và người bác. Học tới lớp 5 của trường tiểu học tại địa phương thì em nghỉ học, đi phụ việc tại xưởng gỗ gần nhà, đỡ phần gánh nặng cho ngoại. Giờ đây trong lớp học, Nhân cao to hơn các bạn cùng lớp, giáo viên chủ nhiệm chọn em làm lớp trưởng. “Được làm lớp trưởng em thấy mình phải có trách nhiệm nhắc nhở các bạn, các em nhỏ hơn trong học tập và sinh hoạt, nhắc các bạn phải biết nghe lời thầy cô. Em mong muốn mai sau được trở thành chiến sĩ Công an như các thầy, các cô”, Thành Nhân chia sẻ.

Đối với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, bước chân vào Trường Văn hóa CAND III không chỉ đánh dấu một năm học mới mà còn mở ra một hành trình mới.

Bà Trần Xuân Hồng (SN 1960, ngụ xã Trường Khánh, TP Cần Thơ) cùng người nhà đưa 2 cháu song sinh là Trần Tuấn Kiệt và Trần Anh Kiệt đến nhập học cho biết: “Tôi là cô ruột của hai cháu. Do hoàn cảnh gia đình của các cháu rất éo le nên chúng tôi chăm sóc các cháu. Khi có thông báo tuyển sinh vào Trường Văn hóa CAND III, tôi bàn với các cháu làm hồ sơ đăng ký vào học vì đây là môi trường học tập tốt, có ích cho các cháu rất nhiều”. Khi đến làm thủ tục nhập học, bà Hồng và 2 cháu được các cô chú Công an đón tiếp nhiệt tình, ân cần. Đặc biệt, khi đưa các cháu lên nhận phòng ở thì gia đình không thể tin được vào mắt mình vì mỗi cháu một giường, có nệm, mùng mền, gối, ba lô để sẵn. Ngoài ra các cháu được cấp phát đồng phục. Khi đưa các cháu đến ký túc xá, các phụ huynh càng xúc động khi thấy bộ phận nhà ăn của nhà trường đang chuẩn bị bữa ăn trưa chu đáo cho các cháu.

2.Năm học 2026 - 2027 là năm học đầu tiên có ý nghĩa đặt nền móng cho quá trình xây dựng và phát triển của Trường Văn hóa CAND III. Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ. Công tác tuyển sinh được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Năm học 2026 - 2027, trường được giao chỉ tiêu tuyển 1.000 học sinh; khu vực tuyển sinh gồm: TP Cần Thơ và các tỉnh: Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau. Đến nay trường đã tuyển được 1.000 học sinh, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Đây là kết quả bước đầu rất đáng trân trọng, nhất là trong điều kiện nhà trường mới được thành lập, vừa tổ chức công tác tuyển sinh, vừa đồng thời chuẩn bị các điều kiện về tổ chức, đội ngũ, cơ sở vật chất và chương trình giáo dục. Kết quả tuyển sinh 1.000 học sinh đã thể hiện sự tin tưởng của các cấp, các ngành, các địa phương, các bậc phụ huynh và các em học sinh đối với mô hình Trường Văn hóa CAND III.

Ngoài học văn hóa, các em còn được học các môn nghệ thuật

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, Trường Văn hóa CAND III được xây dựng, tổ chức và đưa vào hoạt động với mục tiêu tạo dựng một môi trường giáo dục văn hóa, kỷ luật, nhân văn và trách nhiệm dành cho các em học sinh, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn. “Phía sau con số 1.000 học sinh là 1.000 hoàn cảnh, 1.000 ước mơ và 1.000 hành trình trưởng thành. Nhiều em có hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, điều kiện học tập và sinh hoạt còn hạn chế. Vì vậy, trách nhiệm của nhà trường không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn phải tạo dựng một môi trường an toàn, lành mạnh, kỷ cương và giàu tình yêu thương để các em được học tập, rèn luyện, trưởng thành và có thêm niềm tin vào tương lai. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ tiếp tục lãnh đạo xây dựng Trường Văn hóa CAND III trở thành một ngôi trường thật sự là nơi học sinh được học tập, rèn luyện, được yêu thương, tôn trọng và có cơ hội phát triển toàn diện”, Giám đốc Công an TP Cần Thơ chia sẻ.

Trung tá Huỳnh Minh Chánh, Giáo viên chủ nhiệm lớp 7A1, 7A2 chia sẻ, mỗi em có một hoàn cảnh, một câu chuyện và một ước mơ riêng. Chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em yếu thế là nhiệm vụ hết sức vinh quang của tập thể giáo viên, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên nhà trường. “Chúng tôi sẽ làm hết trách nhiệm, tận tụy, kiên trì dạy dỗ, giáo dục cho các em học trò nâng cao trình độ văn hóa, kỹ năng sống và đạo đức, lối sống. Đồng thời, định hướng cho các em cố gắng, phấn đấu, trở thành người có ích cho xã hội”, Trung tá Huỳnh Minh Chánh chia sẻ.

Thượng tá Trần Văn Tiển, Hiệu trưởng Trường Văn hóa CAND III cho biết, nhiệm vụ trọng tâm của trường là thực hiện tốt phương châm: “Dạy chữ - Dạy người - Dạy kỹ năng - Dạy trách nhiệm” kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục kiến thức văn hóa với giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, kỹ năng sống và tinh thần trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Các thầy, cô và cán bộ của nhà trường luôn nhận thức sâu sắc rằng: mỗi học sinh là một niềm tin mà gia đình và xã hội gửi gắm cho nhà trường. Vì vậy, phải dành cho các em không chỉ kiến thức mà còn cả trách nhiệm, tình thương, sự kiên trì và lòng nhân ái; thực sự trở thành người thầy, người cô, người định hướng và đồng hành cùng các em trên hành trình trưởng thành. Các thầy cô, cán bộ, nhân viên nhà trường đã và đang xây dựng môi trường quản lý nội trú nền nếp, kỷ cương nhưng gần gũi, nhân văn; bảo đảm tuyệt đối an toàn về mọi mặt; chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm, hoàn cảnh của học sinh để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ.