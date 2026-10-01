Không thu quỹ lớp, phụ huynh hỗ trợ trực tiếp cho từng hoạt động

Nhiều trường thông báo không thu quỹ lớp

Theo Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, từ ngày 15/11, Ban đại diện không được đứng ra thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ.

Quy định mới thay đổi cách thức phụ huynh đồng hành với các hoạt động của học sinh, theo hướng không hình thành khoản quỹ chung do Ban đại diện quản lý, đồng thời bảo đảm việc hỗ trợ xuất phát từ sự tự nguyện.

Không thu quỹ lớp, phụ huynh có thể hỗ trợ trực tiếp cho từng hoạt động của con tại trường. Ảnh minh họa

Điều 17 của Điều lệ quy định, khi cần hỗ trợ để thực hiện một hoạt động cụ thể thuộc nhiệm vụ, quyền của Ban đại diện và đã được xác định trong kế hoạch, Ban đại diện phải thông tin công khai tới cha mẹ học sinh về mục đích, nội dung, nhu cầu hỗ trợ và phương thức thực hiện.

Sau khi tiếp nhận thông tin, mỗi phụ huynh tự quyết định việc hỗ trợ, có thể cung cấp trực tiếp hàng hóa, dịch vụ cần thiết hoặc thanh toán trực tiếp cho tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động.

Hàng hóa, dịch vụ được hỗ trợ phải phù hợp với mục đích, nội dung hoạt động, bảo đảm chất lượng, an toàn và không kèm theo điều kiện trái với quy định của pháp luật.

Trường hợp mức hỗ trợ thực tế không đáp ứng nhu cầu, Ban đại diện phải điều chỉnh nội dung, quy mô hoặc phương thức tổ chức cho phù hợp, thay vì yêu cầu phụ huynh đóng thêm phần còn thiếu.

Ban đại diện cũng không được ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ; không xác định mức bình quân, mức tối thiểu hay thời hạn đóng góp. Việc lập danh sách cha mẹ học sinh phải hỗ trợ hoặc yêu cầu một phụ huynh cụ thể thực hiện hỗ trợ cũng không được phép. Sau khi hoạt động kết thúc, Ban đại diện phải công khai kết quả thực hiện và việc hỗ trợ.

Thông tư đồng thời xác định rõ những nội dung không được sử dụng nguồn hỗ trợ để chi, gồm xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm, lắp đặt, bảo dưỡng trang thiết bị, đồ dùng của trường, lớp; các dịch vụ phục vụ hoạt động thường xuyên như bảo vệ, vệ sinh, trông xe.

Nguồn hỗ trợ cũng không được sử dụng để chi trả thù lao, tiền công, tiền thưởng, quà tặng hoặc các khoản hỗ trợ khác dành cho cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân sự hỗ trợ giáo dục.

Thực tế, một số trường đã chủ động không tổ chức thu quỹ. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngay từ đầu tháng 9, nhiều trường thông báo không thu quỹ lớp, quỹ trường, quỹ cha mẹ học sinh.

Trường Tiểu học Bình Trưng Đông thông báo giáo viên chủ nhiệm và nhà trường không thu các loại “quỹ hội, quỹ lớp, quỹ cha mẹ học sinh” hoặc những khoản đóng góp tương tự. Khi có hoạt động cần hỗ trợ, trường sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể và thông báo đến Ban đại diện cha mẹ học sinh, nhà hảo tâm.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi cũng thông báo tới phụ huynh về việc không thu quỹ phụ huynh, quỹ lớp trong năm học 2026-2027. Việc công khai từ đầu năm giúp phụ huynh phân biệt các khoản thu theo quy định với những khoản đóng góp không được phép tổ chức dưới hình thức quỹ.

Hà Nội siết các khoản thu, bảo đảm tự nguyện thực chất

Tại Hà Nội, từ đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết về công tác quản lý thu, chi, yêu cầu các cơ sở giáo dục phân định rõ ba nhóm khoản thu.

Nhóm thứ nhất là các khoản thu theo quy định của pháp luật. Nhóm thứ hai gồm các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo danh mục, mức thu và cơ chế quản lý do cơ quan có thẩm quyền quy định. Nhóm còn lại là các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu, khoản thu chưa có đầy đủ căn cứ pháp lý, chưa đúng thẩm quyền được giao hoặc chưa thực hiện công khai đầy đủ thông tin thì tuyệt đối không được tổ chức thu.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhấn mạnh, đối với các khoản đóng góp tự nguyện, nguyên tắc quan trọng nhất là tính tự nguyện phải thực chất. Các cơ sở giáo dục tuyệt đối không được quy định mức đóng tối thiểu, mức bình quân hay giao chỉ tiêu đóng góp theo lớp dưới bất kỳ hình thức nào nhằm tạo áp lực buộc phụ huynh phải nộp tiền.

Cùng với yêu cầu minh bạch các khoản thu, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, UBND các xã, phường để tăng cường hậu kiểm. Khi tiếp nhận phản ánh, cơ quan chức năng sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất.

Thực tế, tại Trường THPT Hà Đông, từ năm 2024, nhà trường đã không tổ chức thu quỹ lớp, quỹ trường. Theo lãnh đạo nhà trường, việc này hướng tới xây dựng môi trường giáo dục minh bạch, công bằng với học sinh, đồng thời giảm tâm lý lo lắng, so bì hay áp lực từ những khoản “đóng góp tự nguyện nhưng bắt buộc” đối với phụ huynh.

Việc không tổ chức thu quỹ cũng được nhà trường nhìn nhận là cách xây dựng mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường trên tinh thần tôn trọng, hợp tác vì sự phát triển của học sinh.

Quy định mới về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh chính thức có hiệu lực từ ngày 15/11 không hạn chế sự đồng hành của phụ huynh mà thay đổi cách thức hỗ trợ. Các khoản hỗ trợ phải gắn với hoạt động cụ thể, công khai và hoàn toàn tự nguyện, không trở thành nghĩa vụ hay tạo áp lực đóng góp đối với phụ huynh.