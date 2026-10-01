Học viện Cảnh sát nhân dân đạt giải Nhất tại Hội nghị khoa học sinh viên Cảnh sát quốc tế

Diễn đàn do Hiệp hội các cơ sở đào tạo Cảnh sát châu Á tổ chức nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội, với các hoạt động giao lưu, trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học và văn hóa giữa sinh viên Cảnh sát các quốc gia.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Vòng Chung kết Hội nghị khoa học dành cho sinh viên Cảnh sát quốc tế lần thứ 10 có sự tham gia của 07 đội tuyển đại diện cho 06 cơ sở đào tạo Cảnh sát thuộc 05 quốc gia, gồm: 02 đội của Đại học Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc; 01 đội của Học viện Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan; 01 đội của Học viện Cảnh sát Quốc gia Indonesia; 01 đội của Học viện Cảnh sát Quốc gia Philippines; 01 đội của Học viện CSND Việt Nam và 01 đội của Trường Đại học CSND Việt Nam. Trước đó, tại Vòng Sơ loại, đội tuyển Học viện CSND đã vượt qua hơn 20 bài dự thi đến từ các cơ sở đào tạo thành viên của Hiệp hội để góp mặt tại Vòng Chung kết.

Học viên Chử Nghệ Lương (lớp B3AVB2TMK6) trình bày phần phương pháp nghiên cứu.

Tại Vòng chung kết, các đội tuyển đã trình bày những công trình nghiên cứu có hàm lượng khoa học cao, gắn với các vấn đề thực tiễn trong công tác Cảnh sát, phòng, chống tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự. Thông qua phần trình bày và trao đổi học thuật, các đội thể hiện năng lực nghiên cứu, tư duy phản biện, kỹ năng thuyết trình và khả năng sử dụng tiếng Anh học thuật. Kết quả, đội tuyển Học viện CSND đã xuất sắc giành Giải Nhất; đội tuyển Học viện Cảnh sát Quốc gia Indonesia giành Giải Nhì; Giải Ba thuộc về đội tuyển Học viện Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. Đây là lần thứ 8 Học viện CSND tham gia cuộc thi, với thành tích trước đó gồm: 02 Giải Nhất, 02 Giải Nhì và 02 Giải Ba.

Thành tích tại Hội nghị khoa học dành cho sinh viên Cảnh sát quốc tế lần thứ 10 tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu khoa học và khả năng hội nhập quốc tế của học viên Học viện CSND. Kết quả này góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Học viện trong mạng lưới các cơ sở đào tạo Cảnh sát khu vực và quốc tế, đồng thời thể hiện hiệu quả của việc gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, thực tiễn công tác Cảnh sát và hợp tác quốc tế.

Đoàn cán bộ, học viên Học viện CSND cùng các nước tham dự Hội nghị.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội tuyển Học viện CSND Việt Nam.

Thông qua các hoạt động học thuật và giao lưu tại chương trình, đoàn học viên góp phần quảng bá hình ảnh lực lượng Công an nhân dân Việt Nam bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp, chủ động hội nhập và tăng cường hợp tác quốc tế. Đây cũng là dịp củng cố quan hệ hữu nghị, thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ sở đào tạo Cảnh sát, góp phần phục vụ mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.