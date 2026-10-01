Hà Nội: Khối giáo dục mầm non ngoài công lập đang nuôi dạy hơn 31% số trẻ

Hoạt động ngoại khóa của cô và trò một trường mầm non trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh: PV)

Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố có 340 trường mầm non ngoài công lập và 2.437 cơ sở giáo dục mầm non độc lập, 100% trong số này đã được cấp phép.

Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập hiện nuôi dạy 142.712 trẻ, chiếm 31% tổng số trẻ ra lớp; riêng trẻ là con công nhân khu công nghiệp, 66% đang học tại các cơ sở ngoài công lập.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, khối giáo dục mầm non ngoài công lập tiếp tục là nguồn lực quan trọng của giáo dục Thủ đô. Mạng lưới được sắp xếp theo hướng thực chất, so với tháng 12/2024, tới nay đã giảm 7 trường và 265 cơ sở độc lập không bảo đảm điều kiện, nhưng số trẻ tại cơ sở độc lập vẫn tăng 8.734 trẻ. Khối ngoài công lập có 20.811 giáo viên, chiếm 43,3% giáo viên mầm non toàn thành phố, tỷ lệ đạt chuẩn trình độ đào tạo 74,9%, tăng 3,7% so với năm 2024.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đánh giá vẫn còn một số hạn chế tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập như: chất lượng giữa các cơ sở chưa đồng đều; đội ngũ biến động; điều kiện cơ sở vật chất, phòng cháy, chữa cháy của nhiều cơ sở độc lập còn hạn chế; giám sát nội bộ ở một số nơi còn hình thức; công tác hậu kiểm ở cấp xã chưa thường xuyên, dữ liệu chưa liên thông.

Mục tiêu đề ra đối với giáo dục mầm non ngoài công lập của Hà Nội là đến năm 2030 tất cả cơ sở hoạt động có phép và được hậu kiểm định kỳ, 100% giáo viên đạt chuẩn theo lộ trình, không để xảy ra vụ việc mất an toàn cho trẻ. Sở Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; trong đó nhấn mạnh hoàn thiện phân công trách nhiệm quản lý trong mô hình chính quyền hai cấp, quản lý dựa trên dữ liệu và xây dựng bản đồ số cơ sở giáo dục mầm non được cấp phép, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ, nâng chuẩn đội ngũ và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho giáo viên...