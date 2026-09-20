Nợ công Pháp có thể vượt 121% GDP. Ảnh minh họa: AI

Theo Bộ Tài chính Pháp, áp lực tài khóa gia tăng khi thâm hụt ngân sách duy trì quanh 5,4% GDP, cao hơn nhiều so với ngưỡng 3% của Liên minh châu Âu (EU). Cùng với đó, chi phí vay nợ tăng mạnh, thể hiện qua chênh lệch lợi suất trái phiếu 10 năm giữa Pháp và Đức vượt 100 điểm cơ bản - mức cao nhất kể từ khủng hoảng nợ công khu vực đồng EUR năm 2012.

Dữ liệu từ INSEE cho thấy nợ công Pháp đã đạt 117,5% GDP vào cuối quý I-2026, tương đương hơn 3.500 tỷ EUR. Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế bị hạ dự báo xuống chỉ còn 0,4% do tiêu dùng yếu và giá năng lượng tăng.

Chính phủ Pháp dự kiến triển khai gói thắt chặt tài khóa khoảng 54 tỷ EUR vào năm 2027 nhằm kiểm soát nợ, song các biện pháp cắt giảm chi tiêu và điều chỉnh ưu đãi thuế có thể đối mặt nhiều thách thức chính trị.