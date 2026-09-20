Vì sao Singapore trở thành miền đất hứa của các 'ông lớn' trí tuệ nhân tạo thế giới?

Các chuyên gia công nghệ nhận định, Singapore đang nổi lên như một trung tâm về trí tuệ nhân tạo của khu vực châu Á. (Nguồn: DPA)

Khi gia nhập OpenAI vào tháng 6 năm 2025, Jordan Seow đã gia nhập lứa kỹ sư triển khai thực địa (forward-deployed engineer) đầu tiên gồm 20 người, được tuyển dụng tại chỗ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, làm việc tại văn phòng Singapore.

Chàng trai 29 tuổi hiện là một phần của đội ngũ nhân sự đang phát triển nhanh chóng tại Singapore, được điều hành bởi các công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tốt nghiệp ngành phân tích kinh doanh tại Đại học Quốc gia Singapore năm 2021, Jordan Seow từng làm việc cho một công ty khởi nghiệp về AI trước khi gia nhập OpenAI. Với vai trò kỹ sư triển khai tại hiện trường (forward-deployed engineer), anh phối hợp cùng khách hàng để xây dựng và tích hợp các giải pháp kỹ thuật vào hệ thống hạ tầng sẵn có tuỳ theo yêu cầu của khách hàng.

Các chuyên gia công nghệ nhận định, Singapore đang nổi lên như một trung tâm về trí tuệ nhân tạo của khu vực châu Á. Đảo quốc sư tử đang được các Tập đoàn công nghệ nhắm tới không phải để huấn luyện các mô hình AI mới nhất mà để thực hiện nhiệm vụ ngày càng quan trọng là triển khai và tùy biến cho các ứng dụng thực tế.

Ngày 16/9, Anthropic đã trở thành công ty AI mới nhất công bố kế hoạch mở văn phòng tại Singapore, gia nhập danh sách các tên tuổi như OpenAI, Superintelligence Labs (thuộc Meta Platforms) và Google DeepMind (thuộc Alphabet).

Hiện tại, Anthropic đang tuyển dụng nhân sự cho 9 vị trí thuộc các mảng: AI ứng dụng, tài chính, tiếp thị, các hoạt động vì lợi ích cộng đồng và kinh doanh. Trong khi đó, OpenAI cam kết tạo ra hơn 200 vị trí kỹ thuật tại Singapore để xây dựng phòng thí nghiệm AI ứng dụng đầu tiên của mình bên ngoài Hoa Kỳ.

Làn sóng này phản ánh sức hút của Singapore với tư cách là một trung tâm ổn định, có kết nối tốt, mang lại khả năng tiếp cận trực tiếp tới các thị trường Đông Nam Á cũng như nguồn nhân tài toàn cầu.

Việc Singapore mở rộng thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực AI diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc, buộc các doanh nghiệp toàn cầu phải xoay xở trước tình hình địa chính trị phức tạp. Ngày càng nhiều công ty AI của Mỹ tìm đến Singapore để tuyển dụng kỹ sư quốc tế, nhằm tránh các rào cản như quy định thị thực ngày càng thắt chặt, chi phí xử lý cao và thời gian chờ đợi kéo dài tại Mỹ.

Đồng thời, đảo quốc sư tử đang theo đuổi tham vọng trở thành nền kinh tế “được thúc đẩy mạnh mẽ nhất bởi AI” trên thế giới - theo cách gọi của Ủy ban Phát triển Kinh tế nước này. Quốc gia này hiện đang cung cấp chương trình Tech.Pass dành cho các nhân tài công nghệ hàng đầu; tuy nhiên chương trình này sẽ được thay thế vào tháng 1/2027 bằng One Pass – dạng thị thực chuyên biệt dành cho các chuyên gia trong lĩnh vực AI và công nghệ.

Ngày càng nhiều công ty AI của Mỹ tìm đến Singapore để tuyển dụng kỹ sư quốc tế. (Nguồn: Google Map)

Theo chiến lược quốc gia về AI được công bố mới đây, Singapore đặt mục tiêu hỗ trợ 10.000 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ trong ngành một cách hiệu quả trong vòng ba năm tới. Bắt đầu từ năm 2027, các doanh nghiệp cũng sẽ được hưởng mức khấu trừ thuế cao hơn đối với các khoản chi phí đầu tư cho việc triển khai AI.

Ông Stefan Winkler, Trưởng bộ phận AI & Khoa học Dữ liệu thuộc Nhóm Công nghệ Thông tin - Truyền thông của Viện Công nghệ Singapore (SIT), cho biết sức hấp dẫn của Singapore nằm ở khả năng tiếp cận nền kinh tế số Đông Nam Á, sự ổn định về mặt pháp lý, cơ chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ vững chắc và nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao.

Theo ông, đối với các công ty như Anthropic và OpenAI, Singapore mang lại cơ sở để “phát triển thị trường khu vực, triển khai giải pháp cho doanh nghiệp, xây dựng quan hệ đối tác, hỗ trợ khách hàng, tham gia vào các vấn đề chính sách và tuyển dụng nhân tài”.

Ở chiều ngược lại, Singapore gia tăng cơ hội có thêm những việc làm giá trị cao, cơ hội phát triển nhân tài, vốn đầu tư nước ngoài, cũng như sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa các nhà cung cấp công nghệ hàng đầu với các trường đại học, công ty khởi nghiệp và cơ quan nhà nước tại địa phương.

Laurence Liew, Giám đốc phụ trách đổi mới sáng tạo về AI tại AI Singapore cho biết mảng hoạt động chiếm tỷ trọng lớn nhất trong ngành công nghiệp AI của Singapore là kỹ thuật triển khai.

Vào tháng 5, OpenAI đã cam kết đầu tư hơn 300 triệu SGD (tương đương 235 triệu USD) theo một thỏa thuận hợp tác với chính phủ Singapore. Hôm 15/9, Google Cloud cũng khai trương một trung tâm kỹ thuật tại quốc gia này – hợp tác cùng các tập đoàn lớn trong khu vực như Grab và DBS – trong khi Microsoft đang đầu tư 5,5 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng đám mây và AI tại địa phương trong giai đoạn từ nay đến năm 2029.

(theo SCMP)