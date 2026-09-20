Trung Quốc giữ lãi suất cho vay tháng thứ 16 liên tiếp, tín hiệu gì về chính sách tiền tệ?

Trụ sở Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: China Daily)

Theo đó, Lãi suất cho vay cơ bản (LPR) kỳ hạn một năm tiếp tục ở mức 3%, trong khi LPR kỳ hạn trên 5 năm được giữ ở mức 3,5%.

Việc duy trì các mức lãi suất hiện tại diễn ra sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tuần trước và phát tín hiệu có thể tiếp tục nâng lãi suất trong những tháng tới.

Trong khi đó, đồng Nhân dân tệ tiếp tục mạnh lên. Chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm và trái phiếu Chính phủ Trung Quốc cũng đang ở gần mức cao kỷ lục.

Một yếu tố khác được giới phân tích chú ý là tốc độ tăng trưởng tín dụng tại Trung Quốc đang chậm lại.

Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) Phan Công Thắng nhận định, tăng trưởng tín dụng chậm hơn đang trở thành trạng thái “bình thường mới”.

Theo ông, nhu cầu vay vốn từ lĩnh vực bất động sản và chính quyền địa phương đang suy giảm nhanh hơn khả năng bù đắp của các ngành công nghiệp mới nổi.

Bên cạnh đó, bà Serena Zhou, chuyên gia chiến lược cấp cao về Trung Quốc tại Mizuho Securities, cho rằng, khả năng Trung Quốc nới lỏng tiền tệ trên diện rộng trong quý IV đã giảm, trừ trường hợp nhu cầu trong nước suy yếu đáng kể.

Theo chuyên gia này, xu hướng chính sách cứng rắn hơn của Fed là một yếu tố cần được tính đến trong điều hành tiền tệ của Trung Quốc.

Trong khi đó, bà Jacqueline Rong, Kinh tế trưởng phụ trách Trung Quốc tại BNP Paribas, nhận định, Trung Quốc đang ở giai đoạn cuối của chu kỳ cắt giảm lãi suất.

Theo đánh giá này, PBoC nhiều khả năng tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong phần còn lại của năm, trong bối cảnh biên lãi suất ròng của các ngân hàng chịu sức ép và nền kinh tế đang chuyển từ giảm phát sang lạm phát ở mức nhẹ.