Giá vàng tăng 1,6 triệu đồng/lượng, chuyên gia dự báo tuần tới tiếp tục tăng

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng SJC kết thúc tuần ở mức 147,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước tuần này tăng theo diễn biến giá thế giới. Giá vàng miếng SJC tăng 1,6 triệu đồng/lượng so cuối tuần trước. Hiện, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá thế giới khoảng hơn 8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Cụ thể, tại thời điểm 13 giờ ngày 20/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,6 triệu đồng/lượng so chốt phiên cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 13 giờ chiều 20/9.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 144,1 triệu đồng/lượng, bán ra 147,1 triệu đồng/lượng, tăng 1,6 triệu đồng so cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 144,6 triệu đồng/lượng và bán ra 147,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,6 triệu đồng/lượng so chốt phiên cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 144-148 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng so cuối tuần trước.

Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 143,6-147,6 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng so cuối tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 143,6-147,6 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 144,6 triệu đồng/lượng và bán ra mức 147,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,6 triệu đồng/lượng so chốt phiên cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chấm dứt chuỗi giảm 3 tuần liên tiếp

Giá vàng thế giới tuần này đã phục hồi sau khi việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) được thực hiện, áp lực giá dầu và lợi suất trái phiếu giảm bớt.

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần giao dịch ở mức 4.340 USD/ounce. Kim loại quý này chịu áp lực khi các nhà giao dịch tính đến rủi ro lạm phát gia tăng do giá dầu thô tăng và căng thẳng Mỹ-Iran leo thang. Áp lực bán tăng mạnh, giá vàng giảm liên tiếp, thiết lập mức thấp nhất trong tuần ở mức gần 4.261,80 USD/ounce vào chiều thứ Tư khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên mức 3,75%-4,00%.

Sau đó, giá vàng đã phục hồi khi giá dầu thô giảm, đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm giúp các nhà giao dịch giảm bớt áp lực sau cuộc họp của FED. Vào thứ Sáu, thị trường chứng kiến ​​đà tăng tiếp tục khi giá dầu giảm phiên thứ ba liên tiếp và lợi suất trái phiếu giảm từ mức cao nhất trong tuần, tạo động lực cho giá kim loại quý này leo lên mức cao nhất trong tuần là 4.400,60 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới 30 ngày qua. (Ảnh: kitco.com)

Tiếp đó, giá vàng giảm nhẹ và kết thúc tuần ở mức 4.377 USD/ounce, chấm dứt chuỗi giảm giá kéo dài 3 tuần.

Ông Mark Leibovit, nhà xuất bản của VR Metals/Resource Letter nhận định rằng giá vàng đã chạm đáy đồng thời khuyên nhà đầu tư hãy mua vào.

Về phần mình, ông Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management cho biết, những hành động gần đây của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent cho thấy rằng thị trường trái phiếu Mỹ đang gặp trục trặc cùng với lạm phát dai dẳng là điều kiện thuận lợi cho vàng.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Asset Strategies International Rich Checkan cũng cho biết, việc FED tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm hồi đầu tuần này đã được phản ánh vào giá, vì vậy, sau một đợt giảm giá đột ngột, vàng đã lấy lại phần giá trị đã mất.

“Trong thời gian tới, với lãi suất ở mức 4% và tỷ lệ lạm phát chính thức là 3,4%, thực sự không có lý do gì để từ bỏ vàng chỉ để đổi lấy lợi suất thực tế 0,5%”, ông Rich Checkan nêu quan điểm.

Ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com cho biết, hiện tại nến tuần đang chuyển sang màu xanh sau ba tuần bán tháo. Ông chưa thấy bằng chứng cho thấy diễn biến giá sẽ đổi chiều và lạc quan về giá vàng tuần tới.

Tuần này, 16 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát vàng của Kitco News. Phố Wall (Wall Street) hoàn toàn lạc quan sau khi việc FED tăng lãi suất không thể kìm hãm đà tăng giá của vàng. Tất cả 16 chuyên gia (tương đương 100%) số người tham gia khảo sát đều dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới.

Bên cạnh đó, tại Phố Chính (Main Street), hơn 220 nhà đầu tư nhỏ lẻ đã tham gia cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco News, trong đó, 127 người (tương đương 58%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 52 nhà đầu tư khác (24%) dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá, 41 nhà đầu tư còn lại (19%) đưa ra quan điểm trung lập.