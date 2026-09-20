Gần 1.700 doanh nghiệp ở Đồng Nai nợ hơn 46 tỷ đồng tiền thuế và các khoản thu ngân sách

Theo đó, tính đến ngày 31/8, TP Đồng Nai có 1.664 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước là 46,2 tỷ đồng.

Đứng đầu danh sách là Công ty TNHH MTV Thao Linh VMN, với số tiền nợ 7,54 tỷ đồng.

Tiếp theo là Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Hồng Gia Phúc nợ 3,86 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Misa Nguyễn nợ 3,20 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sương Mai nợ 2,89 tỷ đồng, Công ty TNHH Đại Hoàng Lâm nợ hơn 1,39 tỷ đồng.

Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Fan Shun nợ hơn 901,4 triệu đồng, Công ty TNHH Sản xuất Dầu điều Thanh Mỹ nợ hơn 868,3 triệu đồng, Hộ kinh doanh Cơ sở Nông sản Hoàng Diễm nợ hơn 743,8 triệu đồng, Công ty TNHH Vận tải Đắc Duy nợ hơn 690,2 triệu đồng và Công ty TNHH Phát triển sự kiện Quân Nguyễn nợ hơn 666,3 triệu đồng,

Công ty TNHH Minh Minh Hảo nợ hơn 648 triệu đồng, Công ty TNHH Cơ khí xây dựng Hưng Nguyễn nợ hơn 643 triệu đồng,

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Thực Phẩm Xanh Đồng Nai nợ hơn 563 triệu đồng, Công ty TNHH Vương Toàn Dự nợ hơn 513 triệu đồng....

Ngoài ra là 1.649 các đơn vị, cá nhân nợ dưới 500 triệu đồng - chiếm hơn 99% số người nộp thuế được công khai. Tuy nhiên, số tiền nợ tập trung đáng kể ở nhóm có dư nợ lớn, trong đó riêng 5 trường hợp đứng đầu đã chiếm khoảng 40% tổng số tiền nợ.