Hà Nội chăm lo sức khỏe, đồng hành cùng thanh niên công nhân

Ngày hội do Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức sáng 20/9 tại Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Thường Tín, với sự tham gia của công nhân, đoàn viên, thanh niên đến từ các xã Thường Tín, Chương Dương, Hồng Vân và Thượng Phúc.

Trong khuôn khổ Ngày hội, hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí được tổ chức cho hơn 600 thanh niên công nhân và người dân. Đây là một trong những hoạt động nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe.

Các đại biểu thăm hỏi và động viên người đến khám tại Ngày hội. Ảnh: T.Anh

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức trao 40 suất quà cho các gia đình thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn và 40 suất quà cho con thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn các xã Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc và Chương Dương trao thêm 30 suất quà cho con thanh niên công nhân trên địa bàn.

Ngày hội cũng có không gian các gian hàng đồng hành với thanh niên công nhân, giới thiệu nhiều sản phẩm, dịch vụ thiết yếu và chương trình ưu đãi dành cho người lao động như xe máy điện; các sản phẩm, dịch vụ viễn thông; hỗ trợ mở thẻ ngân hàng; giới thiệu, bán các sản phẩm OCOP và nhiều sản phẩm, dịch vụ ưu đãi, trợ giá dành cho thanh niên công nhân.

Đoàn viên, thanh niên giao lưu, giới thiệu sản phẩm tại các gian hàng trong khuôn khổ ngày hội. Ảnh: T.Anh

Người lao động còn được tham gia hoạt động cắt tóc miễn phí, tư vấn an toàn điện trong lao động, sản xuất và sinh hoạt, tiếp cận các sản phẩm điện an toàn, xanh, tiết kiệm năng lượng và các chương trình tặng quà của đơn vị đồng hành.

Không chỉ tập trung vào chăm lo đời sống, Ngày hội còn tạo sân chơi giao lưu, rèn luyện thể chất cho thanh niên công nhân. Hội thao "Sức trẻ công nhân - Khát vọng cống hiến" với các nội dung kéo co, nhảy bao bố, chạy tiếp sức mang đến không khí sôi nổi, tạo cơ hội để người lao động trẻ giao lưu, tăng cường đoàn kết. Đoàn viên, thanh niên và người lao động cũng được trải nghiệm bắn cung Barebow.

Ông Đào Đức Việt - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hà Nội. Ảnh: T.Anh

Ông Đào Đức Việt - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hà Nội cho biết, thanh niên công nhân là lực lượng đông đảo, trực tiếp lao động, sản xuất và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Đồng hành với thanh niên công nhân không thể chỉ dừng lại ở một vài hoạt động chăm lo trong những dịp cao điểm mà cần xuất phát từ những nhu cầu thiết thực của người lao động, như việc làm, thu nhập, sức khỏe, nhà ở, đời sống văn hóa tinh thần, cơ hội học tập, nâng cao tay nghề, kiến thức pháp luật và kỹ năng số.

"Tổ chức phải chủ động tìm đến thanh niên", ông Đào Đức Việt nhấn mạnh, đồng thời đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội tiếp tục đổi mới phương thức đoàn kết, tập hợp và đồng hành với thanh niên công nhân; tăng cường phối hợp với Công đoàn, doanh nghiệp và chính quyền địa phương.

Trong bối cảnh công nghệ, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang làm thay đổi phương thức sản xuất, người công nhân trẻ không chỉ cần sức khỏe và tay nghề mà còn cần kiến thức, kỹ năng số, kỷ luật lao động, khả năng thích ứng và tinh thần học tập suốt đời.

Ban Tổ chức trao những phần quà cho thanh niên công nhân trên địa bàn. Ảnh: Minh Đức

Từ Ngày hội, Thành đoàn Hà Nội định hướng tiếp tục đưa hoạt động Đoàn - Hội đến gần hơn với thanh niên công nhân, nhất là tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp và làng nghề; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội và chuyển đổi số trong kết nối, tập hợp và hỗ trợ người lao động trẻ.

Ngày hội đồng hành cùng thanh niên công nhân năm 2026 qua đó góp phần tăng cường sự gắn kết giữa tổ chức Đoàn - Hội với thanh niên công nhân, đồng thời tạo thêm cơ hội để người lao động trẻ được chăm lo, giao lưu, rèn luyện và phát triển.

Hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí tại Ngày hội được nhiều người dân quan tâm. Ảnh: D.Hải.

Ra quân Ngày Chủ nhật xanh tại 126 xã, phường Hà Nội Cũng trong sáng 20/9, Ban Thường vụ Thành đoàn – Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Chương trình ra quân Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh lần thứ IV năm 2026 tại xã Thường Tín. Điểm nhấn của chương trình năm nay là hoạt động ra quân đồng loạt tại 126 xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội, tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa tinh thần tình nguyện của đoàn viên, thanh niên cùng nhân dân chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Trong nửa đầu năm 2026, tuổi trẻ Thủ đô đã tổ chức 482 hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, 379 hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong cộng đồng.