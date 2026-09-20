Gần 1/3 kim ngạch xuất khẩu hàng Việt vào Mỹ, dư địa thương mại còn rộng

Thị trường tỷ USD của nhiều mặt hàng Việt

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Mỹ ngày càng nhận nhiều tin vui khi không ít mặt hàng xuất hiện nhiều trên kệ siêu thị. Tại Texas, có thêm 10 sản phẩm của Việt Nam vừa được đưa vào 48 cửa hàng Fiesta Mart, trong đó có nước dừa Vinamilk, 2 sản phẩm K Coffee...

Theo số liệu của Cục Hải quan, năm 2025 Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ đạt 153,1 tỷ USD, nhập khẩu 19,2 tỷ USD, đưa thương mại hai chiều lên 172 tỷ USD. Trong tám tháng qua, xuất khẩu sang thị trường này đạt 122,02 tỷ USD, tương đương gần 80% kim ngạch xuất khẩu cả năm trước. Nhập khẩu đạt 15,3 tỷ USD; tổng giao thương hai nước khoảng 137,4 tỷ USD.

Hiện, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 32,6% tổng kim ngạch xuất khẩu trong tám tháng qua. Tính cả thương mại hai chiều, thị trường này đóng góp khoảng 17,8% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Hàng loạt mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam đều có tỷ trọng đáng kể ở thị trường Mỹ, trong đó, điện tử và máy móc đang dẫn đầu các sản phẩm hàng Việt vào Mỹ.

Tám tháng qua, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 38,7 tỷ USD; máy móc, thiết bị và phụ tùng đạt 19,6 tỷ USD. Riêng hai nhóm hàng này đã chiếm gần một nửa kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ. Theo sau là dệt may với 12,4 tỷ USD, điện thoại và linh kiện 8,6 tỷ USD, giày dép 6,4 tỷ USD, gỗ và sản phẩm gỗ 5,9 tỷ USD.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hàng hóa Việt Nam.

Mỹ cũng là thị trường xuất khẩu của nhiều sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản của Việt Nam. Xuất khẩu thủy sản trong 8 tháng đạt 1,25 tỷ USD; hạt điều đạt 704 triệu USD, rau quả gần 428 triệu USD, cà phê hơn 408 triệu USD và hạt tiêu gần 333 triệu USD. Với các ngành hàng này, đơn hàng xuất khẩu còn tạo nhu cầu thu mua nguyên liệu, bảo quản, chế biến và vận chuyển trong nước.

Còn nhiều dư địa mở rộng

Việt Nam đang tích cực nhập khẩu nhiều hàng hóa từ Mỹ phục vụ sản xuất. Trong tám tháng của năm nay, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 4,6 tỷ USD; bông đạt 1,2 tỷ USD; máy móc, thiết bị và phụ tùng đạt 1,14 tỷ USD. Chất dẻo nguyên liệu, thức ăn chăn nuôi và đậu tương cũng là những nhóm hàng nhập khẩu đáng kể.

Theo Bộ Công Thương, quan hệ thương mại Việt - Mỹ tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng mạnh, đóng góp đáng kể vào hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Sau hơn 30 năm, thương mại song phương đã tăng hơn 380 lần, từ khoảng 450 triệu USD năm 1995 lên 172,5 tỷ USD vào năm 2025. Cùng với các trụ cột hợp tác trên nhiều lĩnh vực, việc tiếp tục cụ thể hóa các cam kết về kinh tế, đầu tư thương mại, đồng thời mở rộng chuỗi cung ứng được kỳ vọng tạo thêm dư địa để thương mại hai chiều đạt và vượt mốc 200 tỷ USD, dự kiến vào cuối năm nay.

Việt Nam còn nhiều dư địa hợp tác với Mỹ trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng. Ảnh minh họa.

Tính đến cuối tháng 7/2026, Mỹ có 1.587 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 12,5 tỷ USD. Riêng 7 tháng năm nay, vốn đăng ký của nhà đầu tư Mỹ đạt khoảng 437,6 triệu USD với 86 dự án cấp mới, tăng 67,9%.

Ở chiều ngược lại, tính đến cuối tháng 4/2026, Việt Nam có 279 dự án đầu tư tại Hoa Kỳ với tổng vốn đăng ký khoảng 1,45 tỷ USD.

Ông Đỗ Ngọc Hưng - Tham tán Thương mại, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Mỹ cho rằng, tính bổ trợ là một động lực của thương mại song phương: Việt Nam có thế mạnh về hàng chế biến, tiêu dùng, điện tử, dệt may, đồ gỗ...; Mỹ có thế mạnh về công nghệ, thiết bị, năng lượng và nguyên liệu đầu vào.

Theo ông Hưng, triển vọng hợp tác còn mở rộng ở công nghệ cao và bán dẫn. Từ nền tảng sản xuất điện tử của Việt Nam cùng thế mạnh về thiết kế chip, trí tuệ nhân tạo và công nghệ nền tảng của Mỹ, hai bên có thể tiến xa hơn hoạt động đầu tư sản xuất, nghiên cứu, thiết kế, đào tạo nhân lực và phát triển công nghiệp hỗ trợ. Năng lượng, hàng không cũng là những lĩnh vực có tiềm năng khi nhu cầu phát triển của Việt Nam gặp năng lực công nghệ, vốn và quản trị của doanh nghiệp Mỹ.

Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Mỹ đánh giá, dư địa mở rộng thương mại hai chiều còn lớn nếu hai nước tiếp tục phát huy tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế. Mục tiêu thời gian tới không chỉ là gia tăng kim ngạch mà còn hướng tới cấu trúc thương mại có tính bổ trợ cao hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, người lao động và người tiêu dùng hai nước.