Ninh Bình tiếp nhận hơn 7.300 đơn thư

Theo Thanh tra tỉnh Ninh Bình, từ đầu năm đến nay, các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp 11.111 lượt công dân, với 11.598 người liên quan 6.765 vụ việc. Trong đó có 89 lượt đoàn đông người.

Tổng số đơn tiếp nhận là 7.309 đơn, gồm 302 đơn chuyển từ kỳ trước và 7.007 đơn mới. Sau phân loại, có 5.985 đơn đủ điều kiện xử lý, trong đó 5.098 đơn thuộc thẩm quyền.

Đáng chú ý, trong 5.098 đơn thuộc thẩm quyền có 4.886 đơn kiến nghị, phản ánh, 132 đơn khiếu nại và 80 đơn tố cáo. Riêng các đơn kiến nghị, phản ánh, có tới 3.837 đơn liên quan đất đai. Tính chung, khoảng 90% nội dung đơn tập trung vào đất đai, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình tiếp công dân phiên định kỳ tháng 3/2026 tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Ảnh: ninhbinh.gov.vn.

Trong số 5.098 vụ việc thuộc thẩm quyền, Ninh Bình đã giải quyết 4.644 vụ, đạt 91%. Khiếu nại giải quyết 119/132 vụ, tố cáo 65/80 vụ, kiến nghị, phản ánh 4.460/4.886 vụ. Trong 55 vụ khiếu nại được giải quyết lần đầu, 42 vụ được xác định khiếu nại sai, chiếm 76,3%, 7 vụ đúng và 6 vụ đúng một phần.

Theo Thanh tra tỉnh, sau khi sáp nhập tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn cơ bản ổn định, không phát sinh “điểm nóng”.

Tỉnh tiếp tục rà soát các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, duy trì tổ công tác xử lý khiếu kiện vượt cấp và các tổ công tác chuyên trách về những vụ việc phức tạp liên quan an ninh, trật tự, đất đai. Thực hiện kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, Ninh Bình đã rà soát, xử lý 12/12 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, vượt cấp lên Trung ương.

Tuy nhiên, 2 vụ việc dù đã được giải quyết và tổ chức đối thoại với Thanh tra Chính phủ, Ban tiếp công dân Trung ương nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu kiện. Thanh tra tỉnh cũng đã triển khai 2 cuộc thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND các xã, phường trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.