Lâm Đồng quyết liệt giải phóng mặt bằng cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp chủ trì cuộc họp tối 2/10

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, dự án thành phần 4 qua địa bàn tỉnh dài khoảng 23,1 km. Dự án đi qua xã Quảng Tín và Kiến Đức, có tổng diện tích giải phóng mặt bằng hơn 200 ha, liên quan 507 hộ dân.

Đến nay, các đơn vị đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 383 hộ, với diện tích 175,32 ha, đạt khoảng 88% diện tích giải phóng mặt bằng; trong đó, đã chi trả và bàn giao thực tế 140,95 ha.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng Bùi Thanh Hà báo cáo kết quả thực hiện dự án Cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành

Tuy nhiên, tiến độ vẫn còn một số vướng mắc. Một số hộ chưa đồng thuận nhận tiền, bàn giao mặt bằng; việc xác định nguồn gốc đất, đơn giá bồi thường cây trồng, đất đai còn có nội dung chưa thống nhất. Địa phương thiếu quỹ đất tái định cư, ảnh hưởng đến việc bố trí nơi ở cho người dân.

Đối với phần diện tích chồng lấn giữa dự án cao tốc và dự án khai thác mỏ bô xít Nhân Cơ khoảng 35,29 ha, đến nay đã bàn giao 20,91 ha, đạt 59,25%.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư số 3 tỉnh Lâm Đồng Hà Sỹ Sơn báo cáo các vướng mắc về giải phóng mặt bằng và đề xuất các giải pháp của đơn vị

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê bình một số đơn vị phối hợp, báo cáo số liệu chưa thống nhất, còn tâm lý sợ khó, sợ trách nhiệm và yêu cầu thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp phát biểu kết luận cuộc họp

Trong tháng 10/2026, các địa phương phải hoàn thành phê duyệt phương án, chi trả tiền cho các hộ đủ điều kiện theo quy định. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp

Các sở, ngành chủ động rà soát, giải quyết kịp thời kiến nghị của địa phương. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Các địa phương tham dự cuộc họp qua hình thức trực tuyến

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát, tham mưu tháo gỡ vướng mắc về đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 đẩy nhanh tiến độ lập phương án bồi thường đối với các hộ còn lại và các khu tái định cư.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự cuộc họp

Các xã Quảng Tín, Kiến Đức, Nhân Cơ (Khu tái định cư 12 ha) chủ động phối hợp với người dân, thực hiện đầy đủ các thủ tục để sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.