Người dân vùng dự án sân bay Gia Bình được đăng ký nhận tạm mặt bằng xây nhà

Người dân vui vẻ nhận tiền thưởng bàn giao mặt bằng sớm Dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tại buổi kiểm tra tiến độ triển khai các khu tái định cư phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình ngày 28/9/2026 và kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy phường, UBND phường Gia Bình vừa ra thông báo về việc đăng ký nhu cầu bàn giao tạm mặt bằng tại khu tái định cư Đông Cứu 1 để các hộ dân xây dựng nhà ở.

Theo UBND phường Gia Bình, đến nay, khu tái định cư Đông Cứu 1 đã cơ bản hoàn thành một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật quan trọng, đủ điều kiện để xem xét bàn giao trước mặt bằng tại một số vị trí cho người dân. Việc bàn giao được thực hiện song song với quá trình nhà thầu tiếp tục thi công, hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật theo thiết kế được phê duyệt.

Chủ trương này nhằm tạo điều kiện để các hộ dân thuộc diện được bố trí tái định cư hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất chủ động xây dựng nhà ở, sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. Đối tượng đăng ký là hộ gia đình, cá nhân đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khu tái định cư Đông Cứu 1, có nhu cầu nhận mặt bằng trước để xây dựng nhà ở. Mỗi hộ được đăng ký một thửa đất do gia đình, cá nhân tự lựa chọn.

Theo Chủ tịch UBND phường Gia Bình Lương Trung Hậu, việc bàn giao trước chỉ là bàn giao tạm mặt bằng, không phải bàn giao tái định cư chính thức và không thay thế quyết định giao đất, cũng như việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định. Việc nhận mặt bằng trước không làm thay đổi quyền lợi tái định cư của người dân.

Mặt bằng chỉ được bàn giao tại những vị trí cơ bản đáp ứng các điều kiện hạ tầng thiết yếu (đường giao thông, điện sinh hoạt, nước sạch, hệ thống thoát nước thải). Đồng thời, nhà đầu tư vẫn phải tiếp tục hoàn thiện đầy đủ hạ tầng kỹ thuật theo thiết kế được duyệt.

Các hộ dân có nhu cầu nhận mặt bằng trước đăng ký theo mẫu và gửi về Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường trong thời gian từ ngày 1/10 đến hết ngày 7/10/2026. Sau khi tổng hợp, UBND phường sẽ phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát nhu cầu, kiểm tra điều kiện thực tế và tổ chức bàn giao theo từng vị trí, từng hộ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.

Cùng với đăng ký nhận mặt bằng, các hộ dân cần cam kết xây dựng nhà ở đúng quy hoạch, ranh giới, mốc giới được bàn giao, tuân thủ thiết kế, giấy phép xây dựng và các quy định pháp luật; bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự, đồng thời phối hợp với nhà thầu trong quá trình tiếp tục hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư.

Khu tái định cư Đông Cứu 1 là một trong 4 khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, có tổng diện tích quy hoạch 30,03 ha, trong đó diện tích thực hiện dự án tái định cư là 17,36 ha, gồm 19 block với 550 lô đất liền kề.

Trước đó, tại kiểm tra thực địa tiến độ thi công tại 4 khu tái định cư thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình ngày 28/9, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng, đồng thời linh hoạt bàn giao mặt bằng tạm để người dân sớm khởi công xây dựng nhà ở.

Đối với những vị trí đã cơ bản đủ điều kiện, hộ dân có nhu cầu có thể được tạm bàn giao mặt bằng trước, không nhất thiết phải chờ hoàn thành đồng loạt. Nội dung này, các địa phương phải tuyên truyền, giải thích rõ để người dân hiểu, đồng thuận và phối hợp trong quá trình thực hiện.

Được biết, các khu tái định cư Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan có diện tích sử dụng đất hơn 335 ha bao gồm khu tái định cư Gia Bình; khu tái định cư Đông Cứu 1; khu tái định cư Đông Cứu 2 và khu tái định cư Lương Tài. Đến nay, tiến độ các khu tái định cư đang được các đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, nhiều hạng mục chưa hoàn thành.