Những suất cơm nghĩa tình giữa vùng lũ

Kịp thời mang cơm đến vùng ngập

Trưa 25/9, tại Nhà văn hóa Tổ dân phố Kim Bình, phường Hàm Thắng, hơn 100 suất cơm được chị Mai Siêu Phong, phường Mũi Né, cùng những người hỗ trợ chuẩn bị, chuyển đến để cấp phát cho các hộ dân đang phải di dời tránh lũ và lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực ngập sâu trên tuyến đường vào Kim Bình.

Đường Kim Bình, phường Hàm Thắng vẫn chìm trong nước

Cùng cán bộ Mặt trận, Hội phụ nữ địa phương, chị Phong nhanh chóng vận chuyển các suất ăn đến điểm tập trung. Những hộp cơm nóng được trao tận tay người dân sau một đêm phải rời nhà đến nơi trú tránh.

Chị Mai Siêu Phong cho biết: “Ngay khi nắm được thông tin về tình hình mưa lũ và số người dân phải di dời, tôi liên hệ với các địa phương để tìm hiểu nhu cầu, từ đó tổ chức nấu và hỗ trợ suất ăn”.

Trong 2 ngày 24 và 25/9, chị cùng những người hỗ trợ đã chuẩn bị gần 200 suất ăn gửi đến người dân và lực lượng đang làm nhiệm vụ tại phường Phan Thiết và phường Hàm Thắng.

Chị Mai Siêu Phong hỗ trợ cơm cho các lực lượng và người dân

Là chủ nhà hàng Việt Nam Home, chị Phong có điều kiện tổ chức nấu, đóng gói số lượng lớn suất ăn trong thời gian ngắn. Kinh nghiệm từ đợt mưa lũ năm 2025 cũng giúp chị chủ động hơn trong việc chuẩn bị nguyên liệu, đóng hộp, vận chuyển và bàn giao đến các điểm tiếp nhận.

“Những suất ăn không chỉ giúp bà con có thêm bữa ăn trong lúc khó khăn mà còn là tình cảm, sự động viên để mọi người sớm vượt qua ảnh hưởng của mưa lũ”, chị Phong chia sẻ.

Đến trưa 25/9, một số khu vực tại phường Hàm Thắng vẫn còn ngập, trong đó có khu dân cư dọc 2 bên Quốc lộ 1A, Tổ dân phố Thắng Thuận, khu Giò Gà, Tổ dân phố Kim Bình và xóm Lò Heo, Tổ dân phố Phú Hòa. Một số tuyến đường vào khu dân cư bị chia cắt, có nơi nước vẫn chảy xiết.

Theo lệnh di dời của UBND phường Hàm Thắng, 274 hộ dân với 937 nhân khẩu đã được đưa đi tránh, trú tại nhà văn hóa, chùa và những nơi kiên cố. Trong điều kiện ngập lụt, việc tổ chức nấu ăn tại chỗ gặp nhiều khó khăn nên những suất cơm hỗ trợ từ bên ngoài càng trở nên thiết thực.

Gia đình chị Lê Thị Kim Trang tá túc tại hội trường Tổ dân phố Kim Bình

Từ tối 24/9, gia đình chị Lê Thị Kim Trang, ở Tổ dân phố Kim Bình, đã đến trú tại nhà văn hóa của tổ dân phố. “Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của mọi người, gia đình có cơm ăn và chỗ nghỉ ngơi an toàn. Chúng tôi mong nước sớm rút để có thể trở về nhà dọn dẹp, ổn định cuộc sống”, chị Trang chia sẻ.

Góp một phần nhỏ, sẻ chia lúc gian khó

Không có điều kiện tổ chức bếp nấu với số lượng lớn, vợ chồng anh Nguyễn Trường Sơn, phường Phan Thiết, cùng một số người bạn tận dụng bếp gia đình, tự đi mua nguyên liệu, nấu và đóng gói các suất ăn gửi đến những khu vực bị ngập nặng.

Mỗi suất ăn được đóng hộp cẩn thận, kèm khăn giấy, muỗng, đũa. Bên cạnh đó, vợ chồng anh Sơn còn vận động, kết nối thêm sữa, bánh, kẹo để hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng tại phường Hàm Thắng và phường Bình Thuận.

Anh Sơn cho biết từng chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của người dân trong đợt mưa lũ năm 2025. Vì vậy, khi biết mưa lớn tiếp tục gây ngập, ảnh hưởng đến đời sống người dân tại một số địa phương phía Đông tỉnh, vợ chồng anh cùng bạn bè quyết định chung tay nấu ăn, hỗ trợ bà con.

Bữa trưa vui vẻ cho các lực lượng trực chốt

“Những phần ăn tuy không lớn nhưng là cách để những người ở nơi khác gửi sự sẻ chia đến bà con đang gặp khó khăn do thiên tai, góp phần bảo đảm nhu cầu ăn uống trong những ngày phải sơ tán”, Sơn nói.

Trong những ngày mưa lũ, sự chung tay còn được thể hiện qua nhiều hình thức khác nhau. Người góp công nấu cơm, người chuẩn bị sữa, bánh và các nhu yếu phẩm; mỗi người một phần việc, cùng hướng về những khu dân cư đang chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây ngập lụt, sạt lở, ảnh hưởng đến nhà ở, sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng tại nhiều địa phương. Đến ngày 24/9, thiệt hại sơ bộ trên toàn tỉnh ước khoảng 24 tỷ đồng.

Chuyển cơm chia sẻ cùng với đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Mưa lớn đã làm 1.874 căn nhà tại các xã, phường Bình Thuận, Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Hàm Thuận Nam… bị ngập, ảnh hưởng và thiệt hại. Khoảng 2.800 ha cây trồng bị ngập úng; 10 ao cá, khoảng 430 con vật nuôi, 150 kg cá trê và 50.000 con tôm thẻ chân trắng bị ảnh hưởng, thiệt hại. Mưa lũ cũng gây ảnh hưởng đến hệ thống giao thông, cầu dân sinh và một số công trình hạ tầng.

Trong hoàn cảnh ấy, sự chủ động của chính quyền, lực lượng tại cơ sở cùng tinh thần tương trợ của người dân đã góp thêm nguồn lực để ứng phó với thiên tai. Những việc làm kịp thời, thiết thực đang giúp các gia đình bị ảnh hưởng có thêm điều kiện ổn định cuộc sống sau lũ.