Châu Âu trải qua một trong những mùa hè nóng nhất lịch sử

Trời nắng nóng gay gắt tại Paris, Pháp, ngày 10/7/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Samantha Burgess, phụ trách khí hậu tại Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu (ECMWF), cơ quan vận hành Copernicus, cho biết điểm đáng chú ý trong mùa hè năm nay không chỉ là cường độ nắng nóng mà còn là phạm vi địa lý chịu ảnh hưởng đặc biệt rộng.

Theo Copernicus, mùa hè năm 2026 là mùa hè nóng thứ ba được ghi nhận tại châu Âu và nóng nhất từ trước đến nay tại khu vực Tây Âu. Nhiều quốc gia đã ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục.

Bà Burgess cho biết trong số 10 đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại châu Âu, có 4 đợt diễn ra trong mùa hè năm nay. Tuy nhiên, đợt nắng nóng tháng 8/2003 vẫn là nghiêm trọng nhất.

Copernicus cho biết 52% diện tích châu Âu phải đối mặt với tình trạng “căng thẳng nhiệt ở mức rất mạnh”, được xác định khi nhiệt độ cảm nhận vượt 38 độ C. Khoảng 80% diện tích châu lục trải qua tình trạng “căng thẳng nhiệt mạnh”, với nhiệt độ cảm nhận trên 32 độ C. Tình trạng này được ghi nhận trong 41 ngày, mức cao nhất từ trước đến nay.

Nhiệt kế hiển thị 37 độ C tại Brussels, Bỉ ngày 26/6/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Căng thẳng nhiệt xảy ra khi cơ chế làm mát tự nhiên của cơ thể không đủ để duy trì nhiệt độ bình thường, có thể gây chóng mặt, đau đầu, suy giảm chức năng các cơ quan và thậm chí tử vong.

Theo bà Burgess, mùa hè năm 2026 cho thấy tình trạng căng thẳng nhiệt đang trở nên phổ biến và kéo dài hơn, trong khi đây là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong liên quan đến thời tiết trên toàn cầu.

Bên cạnh nắng nóng, mùa hè năm nay tại châu Âu còn chứng kiến tình trạng khô hạn nghiêm trọng. Theo Copernicus, lưu lượng nước trên các con sông ở châu Âu đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận số liệu vào năm 1992, gây gián đoạn hoạt động vận tải hàng hóa đường thủy, tạo sức ép đối với tưới tiêu nông nghiệp, làm mát các lò phản ứng hạt nhân và sản xuất thủy điện.

Tình trạng hạn hán tại châu Âu cũng có xu hướng gia tăng trong 45 năm qua. Đến cuối tháng 8/2026, gần một nửa diện tích châu Âu chịu ảnh hưởng của hạn hán.

Bà Burgess nhận định đặc điểm nổi bật của mùa hè năm nay không nằm ở một kỷ lục riêng lẻ, mà ở việc nhiều kỷ lục về khí hậu xuất hiện đồng thời trên phạm vi rộng của hệ thống khí hậu châu Âu.