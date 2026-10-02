TP.HCM dồn lực khởi công và hoàn thành loạt dự án trọng điểm trong 3 tháng cuối năm

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, trong 9 tháng qua, đơn vị đã tham mưu UBND TP.HCM ban hành văn bản chỉ đạo khởi công 22 công trình, dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư khoảng 647.379 tỷ đồng.

Hàng loạt dự án hạ tầng lớn được thúc tiến độ

Danh mục gồm nhiều dự án quy mô lớn như Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính thành phố; tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành - Tham Lương); tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành - Thủ Thiêm); cầu Cần Giờ; cầu Phú Mỹ 2; tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu và cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Công trường thi công tuyến đường sắt đô thị số 2 Bến Thành - Tham Lương.

Cùng với đó là cầu đường Bình Tiên; cao tốc TP.HCM - Mộc Bài; nút giao Rừng Sác và cao tốc Bến Lức - Long Thành; hoàn chỉnh nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với Quốc lộ 50; Công viên văn hóa bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn; Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn và cảng Cái Mép Hạ giai đoạn 1.

Nhiều dự án giao thông liên kết vùng cũng được đưa vào danh mục, gồm nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, Quốc lộ 1; các đoạn thuộc Vành đai 4; dự án Cải thiện môi trường nước Bình Dương. Thành phố cũng triển khai các dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng, Chợ Gà - Gạo và một số dự án nhà ở xã hội.

Bên cạnh các công trình đã và đang triển khai, TP.HCM tiếp tục chuẩn bị đầu tư cho nhiều dự án mới.

Trong thời gian qua, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND Thành phố trình HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư 8 dự án nhóm A với tổng mức đầu tư khoảng 61.092 tỷ đồng.

Dự án Trục Đông Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối dài từ Quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Long An đã được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư.

Trong số này có các dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Tú; đường Tỉnh lộ 9 (Hà Duy Phiên); đường Trục Đông Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối dài từ Quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Long An cũ (nay là Tây Ninh); kênh Hàng Bàng đoạn từ đường Bình Tiên đến đường Phạm Đình Hổ - giai đoạn 3.

Danh mục còn có cầu Thủ Thiêm 4, đường Liên Cảng Cát Lái - Phú Hữu, nâng cấp mở rộng đường Vĩnh Lộc, cải tạo rạch Thủ Đức và chỉnh trang đô thị khu vực rạch Ông Lớn, phường Chánh Hưng.

Đáng chú ý, trong quý IV/2026, thành phố dự kiến tiếp tục trình HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư 12 công trình, dự án trọng điểm nhóm A.

Các dự án dự kiến trình gồm Quốc lộ 50B, đường mở mới phía Tây Bắc, nâng cấp mở rộng đường Bùi Công Trừng, mở rộng trục đường Ung Văn Khiêm, đường song hành Phan Văn Hớn, nâng cấp mở rộng đường Lê Văn Lương, mở rộng đường Nguyễn Bình và nâng cấp mở rộng đường Phan Anh - An Dương Vương.

Bờ Bắc, bờ Nam kênh Đôi chuẩn bị thay diện mạo.

Bên cạnh đó là 4 dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi, gồm các đoạn từ cầu Rạch Ông đến cầu Mật; cầu Mật đến cầu Hiệp Ân; cầu Hiệp Ân đến cầu Bà Tàng và từ cầu Bà Tàng đến hết bờ Nam kênh Đôi.

Tăng tốc khởi công, hoàn thành dự án

Trong quý IV, TP.HCM dự kiến khởi công khoảng 9 công trình, trong đó có nhiều dự án giao thông quy mô lớn như cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu đến đường Vành đai 3.

Thành phố cũng dự kiến triển khai nút giao Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội đến nút giao Gò Công trên Vành đai 3; dự án bờ Bắc kênh Đôi; nâng cấp đường trục Bắc - Nam đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 22.

Một số dự án cải thiện môi trường, thoát nước và chỉnh trang đô thị cũng nằm trong kế hoạch, gồm nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh; nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch Bà Lớn.

Dự án mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ hoàn thành trong năm 2026.

Cùng với khởi công, mục tiêu hoàn thành các công trình đang triển khai cũng được đặt ra trong quý cuối năm. TP.HCM dự kiến hoàn thành khoảng 10 dự án trọng điểm, trong đó có Vành đai 3, nút giao thông An Phú, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn và Quốc lộ 50.

Các dự án khác gồm mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn từ nút giao An Phú đến đường Vành đai 2; nâng cấp, mở rộng tuyến từ vòng xoay Nhà Lớn đến Quốc lộ 51 và xây mới đoạn từ Quốc lộ 51 đến cầu Cửa Lấp tại khu vực Vũng Tàu.

Thành phố cũng dự kiến hoàn thành cầu Cửa Lấp 2; nâng cấp, mở rộng tuyến từ ngã ba Lò Vôi đến cổng Khu du lịch Thùy Dương và một số công trình khác theo kế hoạch.

Việc đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án đang thi công, khởi công công trình mới và hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư được kỳ vọng tạo thêm dư địa phát triển hạ tầng, tăng kết nối giao thông và chỉnh trang đô thị TP.HCM trong giai đoạn tới.