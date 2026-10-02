Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

* Tại xã Đồng Lê, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đại biểu: Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Võ Tiến Nghị, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: N.M

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI - Ảnh: N.M

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và một số hoạt động cơ bản của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau kỳ họp thứ nhất đến nay, cử tri các xã trong khu vực bày tỏ sự tin tưởng và phấn khởi trước những kết quả quan trọng của đất nước và những đóng góp tích cực của Đoàn ĐBQH tỉnh thời gian qua.

Cử tri xã Đồng Lê phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc - Ảnh: N.M

Cử tri xã Đồng Lê và các xã trong khu vực kiến nghị hoàn thiện cơ chế vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; bảo đảm nhân lực, kinh phí, thiết chế sinh hoạt cho thôn, tổ dân phố sau sáp nhập; giải quyết chế độ cho cán bộ dôi dư, người có công và các chính sách an sinh xã hội.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Đồng Lê - Ảnh: N.M

Đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: N.M

Các ý kiến cũng đề nghị sửa chữa, nâng cấp cầu, đường dân sinh, đường gom, kết nối với Quốc lộ 12A; bố trí đất nghĩa trang; hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng; tuyên truyền chính sách miễn, giảm khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tháo gỡ vướng mắc trong tuyển dụng lực lượng quân sự địa phương, chi trả lương hưu, trợ cấp và nâng cao chất lượng khám sức khỏe, khám bệnh miễn phí cho người dân.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo địa phương và các sở, ngành đã trực tiếp làm rõ nhứng kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền.

Ghi nhận và tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của cử tri, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, quan tâm và kỳ vọng của cử tri đối với ĐBQH. Đồng chí nhấn mạnh, các kiến nghị, đề xuất của cử tri là kênh thông tin quan trọng để ĐBQH thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò của mình.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: N.M

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nêu rõ, các ý kiến của cử tri đã được đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trao đổi, giải trình; đề nghị UBND tỉnh và các địa phương tập trung chỉ đạo, giải quyết nghiêm túc, trách nhiệm. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ theo dõi, giám sát việc thực hiện. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, đoàn sẽ được tổng hợp, chuyển đến Quốc hội, các cơ quan chức năng hoặc nghiên cứu đưa vào nội dung chất vấn tại kỳ họp.

Đồng thời đề nghị Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thành thủ tục nâng cấp hai cầu treo trên địa bàn, tránh để cử tri tiếp tục kiến nghị trong kỳ tiếp xúc tới. Các địa phương tiếp thu, nghiên cứu giải quyết đề xuất về đất nghĩa trang; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho thân nhân liệt sĩ; ưu tiên bố trí trụ sở xã dôi dư làm điểm sinh hoạt cộng đồng; thực hiện chủ trương cấp ngân sách để chi trả chế độ cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập theo quy định... Việc tổng hợp kiến nghị phải khách quan, khoa học; chú trọng theo dõi, đôn đốc và thông tin kịp thời kết quả giải quyết đến cử tri thông qua Mặt trận.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, giám sát của cử tri và sự phối hợp của các cơ quan để đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngọc Mai - Trần Hòa

* Tại xã Gio Linh, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đại biểu: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Hoàng Nam Hải, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Trị đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Tham dự có đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Gio Linh - Ảnh: Đ.V

Tại hội nghị, cử tri đã nghe báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; báo cáo khái quát một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đến nay; thông tin sơ bộ tình hình giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và một số nội dung liên quan.

Cử tri xã Gio Linh trình bày kiến nghị - Ảnh: Đ.V

Cử tri xã Gio Linh kiến nghị, đề xuất một số nội dung, gồm: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; dự án trồng cây dược liệu triển khai trên địa bàn thôn Cẩm Khê không tham vấn cộng đồng, gây bức xúc trong khu dân cư; chế độ, chính sách cho hội viên cựu chiến binh tham gia chiến đấu ở chiến trường biên giới phía Bắc và chiến trường Campuchia; kiến nghị di dời bãi rác tồn tại gần khu dân cư trong thời gian dài ở thôn Gio Bình gây ô nhiễm môi trường; xem xét mở rộng đối tượng được hỗ trợ nhà ở ngoài đối tượng hộ nghèo, cận nghèo; phụ cấp của cán bộ thôn chưa tương xứng so với khối lượng công việc sau khi sáp nhập thôn; việc bố trí công việc một số vị trí cán bộ cấp xã chưa phù hợp với năng lực, trình độ; giá điện quá cao; giao thông nông thôn, đường nội đồng còn thiếu và yếu; hỗ trợ cho người dân có cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh…

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã tiếp thu, trao đổi, trả lời các kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri - Ảnh: Đ.V

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận các ý kiến, kiến nghị trách nhiệm, sát thực tiễn của cử tri. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Gio Linh tiếp tục rà soát, chủ động giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời phối hợp đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tiếp thu, trao đổi một số nội dung cử tri quan tâm - Ảnh: Đ.V

Những ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền, Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, tổng hợp đầy đủ để gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới.