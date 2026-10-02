Xã Ứng Hòa: Kiện toàn tổ chức bộ máy, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

HĐND xã Ứng Hòa khoá II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ Năm (kỳ họp chuyên đề). Ảnh: PV

Tại kỳ họp, HĐND xã đã xem xét các tờ trình và dự thảo Nghị quyết UBND xã về việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã Ứng Hòa; Nghị quyết về điều chỉnh dự toán, thu chi ngân sách năm 2026 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Hai Ban của HĐND xã trình bày các báo cáo thẩm tra đối với những nội dung do UBND xã trình tại kỳ họp.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu HĐND xã đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, phân tích cơ sở pháp lý, tính cần thiết, tính khả thi của các nội dung do UBND xã trình bày.

Trên cơ sở đó, 100% đại biểu HĐND xã có mặt tại kỳ họp đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã; Nghị quyết về điều chỉnh dự toán, thu chi ngân sách năm 2026 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết. Ảnh: PV

Theo phương án được thông qua, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã được tổ chức thành 5 phòng, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Kinh tế; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội.

Việc thông qua các dự thảo Nghị quyết nhằm tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; tạo cơ sở triển khai các nhiệm vụ đầu tư phát triển, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa Đàm Văn Huân đề nghị UBND xã khẩn trương cụ thể hóa các Nghị quyết thành chương trình, kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND thông qua, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định và sử dụng hiệu quả các nguồn lực được giao.

Đồng chí Đàm Văn Huân đề nghị các Ban của HĐND tiếp tục theo dõi, giám sát thực hiện, chủ động lựa chọn những nội dung trọng tâm để giám sát. Các đại biểu HĐND xã tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thông tin tuyên truyền về các Nghị quyết của HĐND xã và kịp thời thời phản ánh những phát sinh trong quá trình thực hiện.