Lâm Đồng: Khắc phục tình trạng thi công mất an toàn trên quốc lộ 28

VIDEO: Khắc phục tình trạng thi công mất an toàn trên quốc lộ 28. Thực hiện: TIẾN THẮNG

Ngày 2-10, ông Diệp Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng), cho biết đơn vị đã yêu cầu Công ty TNHH Phan Đình, đơn vị thi công sửa chữa quốc lộ 28, khẩn trương khắc phục tình trạng mất an toàn tại các vị trí đang thi công.

Đơn vị thi công sửa chữa quốc lộ 28 đã lắp đầy đủ biển cảnh báo

Ghi nhận sáng cùng ngày, tại các vị trí sửa chữa trên quốc lộ 28 qua xã Hàm Liêm và phường Hàm Thắng, đơn vị thi công đã bổ sung biển cảnh báo, đèn báo, biển chỉ dẫn và biển giảm tốc độ.

Sáng 2-10, biển cảnh báo, đèn cảnh báo công trình đang thi công được lắp đặt

Các biển báo giúp người điều khiển phương tiện nhận biết khu vực đang sửa chữa, chủ động giảm tốc độ khi lưu thông qua tuyến.

Các vị trí thi công cũng được đặt cảnh báo để người đi đường nhận biết

Trước đó, ngày 1-10, Báo SGGP có bài viết “Quốc lộ 28 sửa chữa thiếu cảnh báo, người dân phản ánh nhiều vụ té ngã”, phản ánh một số vị trí đang sửa chữa nhưng thiếu biển cảnh báo, đèn báo, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

Người dân bị ngã chảy máu khi đi xe máy qua đoạn quốc lộ 28 đang sửa chữa vào tối 30-9

Theo phản ánh, những ngày qua, tại các vị trí mặt đường bị cào bóc, nhiều người đi xe máy đã té ngã, bị trầy xước, chảy máu.