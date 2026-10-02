Không khí lạnh mạnh sắp tràn về, có nơi giảm tới 10 độ C: Tâm điểm ở đâu?

Đón không khí lạnh, có nơi dưới 18 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 2/10, một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ lúc 7h phổ biến 27-29 độ.

Dự báo thời tiết koảng chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Tp.Huế. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 4/10, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ, vùng núi cao 14-17 độ.

Khu vực Hà Nội từ đêm 4/10 đến sáng 5/10 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; từ gần sáng 5/10 trời chuyển lạnh.

Trên biển từ khoảng gần sáng và sáng 5/10, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động mạnh. Từ ngày 05/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh. Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Từ ngày 4/10 đến sáng 5/10, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm 4/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp.Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết trong tháng 10/2026, tổng lượng mưa tại khu vực vùng núi Bắc Bộ được dự báo phổ biến cao hơn 5-20% so với trung bình nhiều năm. Trong khi đó, các khu vực còn lại của Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Tp.Huế có lượng mưa thấp hơn 20-40%; khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thấp hơn 5-20% so với cùng kỳ.

Đáng lưu ý, trong thời kỳ dự báo, mưa lớn diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện, tập trung nhiều hơn ở khu vực Trung Bộ.

Trong tháng 10, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam (trung bình nhiều năm, trên Biển Đông có khoảng 2 cơn, trong đó đổ bộ đất liền 0,8 cơn).

Dự báo thời tiết ngày 2/10, các vùng trên cả nước

Hà Nội: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C; cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ: Khu vực này thời tiết có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Dự báo thời tiết có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.HCM: Thời tiết có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; cao nhất 33-35 độ C. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.