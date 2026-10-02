Triều Tiên kêu gọi tăng cường quan hệ hữu nghị với Trung Quốc

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui phát biểu tại Bình Nhưỡng. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 2/10, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Bộ trưởng Ngoại giao nước này Choe Son Hui đã kêu gọi tăng cường quan hệ song phương và tình hữu nghị truyền thống với Trung Quốc trong thông điệp chúc mừng gửi người đồng cấp Vương Nghị nhân dịp Quốc khánh Trung Quốc.

Theo KCNA, trong thông điệp gửi ngày 1/10, Bộ trưởng Choe Son Hui chúc mừng những thành tựu mà Trung Quốc đạt được trong 77 năm qua, đồng thời nhấn mạnh quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Bà Choe cho biết trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng hồi tháng Sáu, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tái khẳng định mong muốn cùng xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Choe cũng bày tỏ cam kết phối hợp thực hiện đầy đủ những thỏa thuận quan trọng đạt được giữa lãnh đạo hai nước và tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị song phương lên một giai đoạn mới.

Cùng ngày 1/10, Đại sứ Trung Quốc tại Triều Tiên Vương Á Quân đã tổ chức tiệc chiêu đãi tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Bình Nhưỡng nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Trung Quốc.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vương Á Quân nhấn mạnh những cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước đã định hướng cho quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên tiếp tục phát triển phù hợp với tình hình mới.

Trước đó, nhà lãnh đạo Kim Jong Un cũng đã gửi thông điệp chúc mừng Chủ tịch Tập Cận Bình nhân Quốc khánh Trung Quốc, bày tỏ mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ hai nước và bảo vệ các lợi ích chung./.