Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng và các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Thành ủy nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Hội nghị cũng cho ý kiến dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu nhập đối với người lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ; dự thảo nghị quyết quy định chính sách đặc thù về đào tạo, bồi dưỡng; Đề án sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn dự hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ban Thường vụ Thành ủy đồng thời xem xét chủ trương di dời, bố trí đất xây dựng trụ sở Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng (VTV8); báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh thành phố (IOC).

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng (bên trái) và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng (bên phải) dự hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Một nội dung khác được hội nghị xem xét là báo cáo đánh giá 1 năm thực hiện chủ trương kết nghĩa giữa các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo với các xã, phường khu vực đồng bằng trên địa bàn thành phố, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (bên phải) và Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (bên trái) dự hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đề nghị các đại biểu tập trung phát biểu vào những nội dung quan trọng, còn có ý kiến khác nhau; những nội dung đã có sự đồng thuận cao thì thông qua nhanh, dành thời gian thảo luận sâu đối với các vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Qua đó, bảo đảm tinh thần tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng và hiệu quả các cuộc họp của Ban Thường vụ Thành ủy.