Những “khoảng trời” sau giờ học

Khi đam mê được đánh thức

Sau tiếng trống tan học, ở góc sân trường, một nhóm học sinh hào hứng chuyền bóng, tập luyện những động tác phối hợp. Trong phòng chức năng, tiếng đàn, tiếng hát vang lên theo nhịp điệu vui tươi. Một nhóm khác lại say mê bên những trang sách hoặc cùng nhau lắp ráp mô hình sáng tạo.

Những hoạt động đó tạo nên “nhịp sống” riêng cho các trường học, nơi mỗi học sinh có cơ hội tìm thấy niềm vui ngoài những giờ học chính khóa.

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, các thành viên Câu lạc bộ trống của Trường THCS Xuân Hòa, phân hiệu Ngọc Thanh (phường Xuân Hòa) đã biểu diễn giao lưu với các trường bạn tại phường Phúc Yên.

Tại các trường: THCS Định Trung, phường Vĩnh Phúc; THCS Ngọc Thanh, phường Xuân Hòa; THCS Vũ Duệ, xã Lâm Thao; THCS Phùng Nguyên, xã Phùng Nguyên và THCS Vân Cơ, phường Nông Trang... việc tổ chức các CLB theo sở thích ngày càng được quan tâm, với nhiều hình thức đa dạng như CLB văn nghệ, thể thao, mỹ thuật, đọc sách, tiếng Anh, khoa học kỹ thuật, CLB trống...

Tham gia các hoạt động, học sinh không chỉ được thư giãn sau những giờ học tập mà còn có điều kiện khám phá khả năng của bản thân, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và chia sẻ.

Với nhiều em, CLB trở thành một phần thân thuộc trong môi trường học đường. Đó là nơi các em được thử sức với điều mình yêu thích, được thầy cô hướng dẫn, bạn bè động viên và cùng nhau tạo nên những sản phẩm, tiết mục hay trận đấu đáng nhớ.

Em Phó Thị Thanh Trúc, học sinh lớp 9D2, Trường THCS Ngọc Thanh chia sẻ: “Em rất thích tham gia các CLB của trường. Sau giờ học, được cùng các bạn tập luyện, trao đổi và thực hiện những điều mình yêu thích, em thấy vui vẻ, thoải mái. Qua các hoạt động, em tự tin hơn khi giao tiếp, biết phối hợp, chia sẻ và giúp đỡ các bạn”.

Cùng chung niềm vui khi được tham gia các hoạt động ngoại khóa, Nguyễn Xuân Vinh, học sinh lớp 9B1, Trường THCS Định Trung cho biết: “Khi tham gia các hoạt động sau giờ học giúp em có thêm thời gian vui chơi, rèn luyện và gắn kết với các bạn. Mỗi hoạt động đều mang lại những trải nghiệm thú vị, giúp em mạnh dạn hơn khi thể hiện ý kiến, biết làm việc nhóm và có thêm động lực để học tập tốt hơn”.

Không chỉ có những hoạt động mang tính giải trí, nhiều CLB còn trở thành môi trường để học sinh nuôi dưỡng những ý tưởng sáng tạo. Từ các buổi thực hành khoa học, trải nghiệm STEM đến hoạt động đọc sách, tìm hiểu văn hóa, lịch sử địa phương..., kiến thức được tiếp cận bằng cách gần gũi, sinh động hơn. Học sinh được đặt câu hỏi, tự tìm lời giải và mạnh dạn thể hiện suy nghĩ của mình.

Thêm trải nghiệm, thêm trưởng thành

Điều đáng quý ở những khoảng thời gian sau giờ học không chỉ nằm ở số lượng hoạt động hay thành tích đạt được, mà còn ở những thay đổi tích cực trong mỗi học sinh.

Một em học sinh rụt rè có thể trở nên tự tin khi đứng trên sân khấu biểu diễn văn nghệ. Một thành viên CLB thể thao học được tinh thần kỷ luật, ý thức đồng đội sau mỗi buổi tập. Những em yêu thích đọc sách, nghiên cứu khoa học dần hình thành thói quen tự học, khả năng tìm tòi và tư duy độc lập.

Thông qua các hoạt động tập thể, học sinh còn có cơ hội rèn luyện kỹ năng ứng xử, tinh thần trách nhiệm, biết tôn trọng sự khác biệt và chia sẻ với những người xung quanh.

Đây là những hành trang cần thiết để các em phát triển toàn diện, không chỉ trong học tập mà cả trong cuộc sống.

Cô Nguyễn Thị Huyền Trang - giáo viên phụ trách CLB trống của Trường THCS Ngọc Thanh cho biết: “Chúng tôi mong muốn mỗi nhóm hoặc CLB thực sự là một không gian để học sinh được trải nghiệm, thể hiện sở trường và phát triển năng lực cá nhân. Khi tham gia hoạt động, các em chủ động, tự tin hơn, biết hợp tác và có trách nhiệm với tập thể. Giáo viên cũng có thêm cơ hội hiểu tâm lý, sở thích của học sinh để đồng hành, định hướng phù hợp”.

Tại Trường THCS Định Trung, thầy Hoàng Công Hữu - Tổng phụ trách Đội chia sẻ: “Các hoạt động sau giờ học tạo môi trường để học sinh phát huy năng khiếu, sở thích và rèn luyện những kỹ năng cần thiết. Qua đó, nhà trường có giải pháp phối hợp để khuyến khích học sinh phát triển năng khiếu; tổ chức các hoạt động phù hợp hơn với nhu cầu của các em”.

Trò chơi nhảy bao bố của học sinh Trường THCS Định Trung, phường Vĩnh Phúc.

Từ những buổi tập luyện, sinh hoạt CLB đến các chương trình giao lưu, hội thi, ngày hội trải nghiệm, mỗi hoạt động đều góp phần làm phong phú đời sống học đường. Những kết quả đạt được đôi khi không phải là giải thưởng hay thành tích nổi bật, mà đơn giản là một học sinh biết vượt qua sự e ngại, một nhóm bạn cùng hoàn thành sản phẩm sáng tạo hoặc niềm vui khi các em được sống với đam mê của mình.

Sau giờ học, những “khoảng trời” riêng đó đã góp phần tạo nên môi trường giáo dục thân thiện, tích cực tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

Ở đó, mỗi học sinh không chỉ học kiến thức từ sách vở mà còn học cách khám phá bản thân, sẻ chia và trưởng thành qua từng trải nghiệm. Để rồi, những năm tháng học trò sẽ được lưu giữ không chỉ bằng điểm số, mà còn bằng những tình bạn đẹp, niềm đam mê được nuôi dưỡng và những ký ức không thể quên dưới mái trường mến yêu.