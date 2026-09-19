Nhịp mùa trên đất lúa - tôm
Khi mùa mưa bắt đầu, vùng đất lúa - tôm Cà Mau lại bước vào một chu kỳ gieo cấy mới. Trên nền đất mặn phù sa, bà con tranh thủ rửa mặn, gieo mạ, cấy lúa... giữ nhịp lao động hăng say và gửi gắm hy vọng vào một vụ mùa vàng trúng lớn.
Vụ lúa trên đất nuôi tôm 2026-2027, Cà Mau đặt mục tiêu xuống giống hơn 88.500 ha. Năm nay lượng mưa ít, phân bố không đều khiến tiến độ xuống giống chậm so với năm trước.
Để vụ mùa hiệu quả, ngành chuyên môn khuyến cáo bà con nông dân sử dụng giống lúa cấp xác nhận, thích ứng điều kiện phèn mặn, đạt năng suất, chất lượng cao như: ST24, ST25, BL9, OM5451, OM18, OM7347, OM9582, Hương Châu 6, ĐS1, Đài Thơm 8, VNR20, KCR06... Giống lúa được lựa chọn phù hợp từng vùng sản xuất và có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
Thời điểm này, giữa mênh mông đồng ruộng nhịp lao động lại hối hả. Những bóng người cần mẫn nhổ mạ, cấy lúa cho kịp thời vụ, tạo nên bức tranh quê bình dị mà đầy sức sống. Từng hàng mạ xanh cắm xuống đất mặn mang theo niềm tin về một vụ lúa thuận lợi, trúng mùa, được giá.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/nhip-mua-tren-dat-lua-tom-a132516.html