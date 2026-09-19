Nhịp mùa trên đất lúa - tôm

Vụ lúa trên đất nuôi tôm 2026-2027, Cà Mau đặt mục tiêu xuống giống hơn 88.500 ha. Năm nay lượng mưa ít, phân bố không đều khiến tiến độ xuống giống chậm so với năm trước.

Để vụ mùa hiệu quả, ngành chuyên môn khuyến cáo bà con nông dân sử dụng giống lúa cấp xác nhận, thích ứng điều kiện phèn mặn, đạt năng suất, chất lượng cao như: ST24, ST25, BL9, OM5451, OM18, OM7347, OM9582, Hương Châu 6, ĐS1, Đài Thơm 8, VNR20, KCR06... Giống lúa được lựa chọn phù hợp từng vùng sản xuất và có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Thời điểm này, giữa mênh mông đồng ruộng nhịp lao động lại hối hả. Những bóng người cần mẫn nhổ mạ, cấy lúa cho kịp thời vụ, tạo nên bức tranh quê bình dị mà đầy sức sống. Từng hàng mạ xanh cắm xuống đất mặn mang theo niềm tin về một vụ lúa thuận lợi, trúng mùa, được giá.

Những thửa ruộng được rút nước, rửa mặn, hạ phèn và chuẩn bị đất trước khi xuống giống. Đây là khâu quan trọng trong sản xuất lúa trên nền đất nuôi tôm được thực hiện vào đầu mùa mưa.

Bà con tận dụng bờ liếp, khoảng vườn trống gieo mạ. Sau khoảng 20 ngày, cây mạ đủ tuổi sẽ được nhổ đưa ra đồng gieo cấy.

Khâu nhổ mạ đòi hỏi sự khéo léo để giữ lại phần đất bó quanh rễ, giúp mạ không mất sức và nhanh "bắt đất" khi xuống ruộng.

Bà con vận chuyển từng bó mạ ra đồng để cấy.

Nông dân Ấp 3, xã Thới Bình nhịp nhàng "ném mạ" trên nền đất lúa - tôm.

Nhằm giảm bớt chi phí nhân công nhổ và cấy mạ, một số hộ lựa chọn phương pháp sạ trực tiếp trên đồng ruộng.

Nhịp lao động trên các cánh đồng lúa - tôm tạo nên bức tranh quê đầy sức sống.