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[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp các doanh nghiệp Hoa Kỳ, nghe báo cáo về Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh

Sáng 23/9/2026, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) và các doanh nghiệp Hoa Kỳ, nghe báo cáo về Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI).

Báo Nhân Dân
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp các doanh nghiệp Hoa Kỳ, nghe báo cáo về Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp các doanh nghiệp Hoa Kỳ, nghe báo cáo về Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu﻿. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu﻿. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

TTXVN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-gap-cac-doanh-nghiep-hoa-ky-nghe-bao-cao-ve-sang-kien-tim-kiem-nguoi-viet-nam-mat-tich-trong-chien-tranh-post990591.html