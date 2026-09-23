[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp các doanh nghiệp Hoa Kỳ, nghe báo cáo về Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh

Việc đi lại của người dân thôn Vinh 2, xã Võ Lao, Lào Cai trước kia gặp nhiều khó khăn, do đường giao thông còn nhỏ, tuy nhiên bằng tư duy ‘ích nước, lợi nhà’, vì tương lai của con em, các hộ dân trong thôn đã hiến đất để mở đường. Đến nay con đường đã rộng rãi, việc đi lại của người dân đã thuận lợi hơn rất nhiều. Sự đồng lòng của người dân thôn Vinh 2 cũng đến từ cách làm đầy nhiệt huyết và kiên trì của những cán bộ làm công tác dân vận.