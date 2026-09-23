Ông Mai Văn Khiêm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn

Ngày 23/9, Cục Khí tượng Thủy văn tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về công tác cán bộ.

Trước đó, ngày 18/9/2026, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Trịnh Việt Hùng đã ký Quyết định số 3628 về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý.

Theo Quyết định số 3628, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn) được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày ký.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên trao quyết định bổ nhiệm cho tân Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn Mai Văn Khiêm. Ảnh: Tiến Đức.

Trao Quyết định và chúc mừng tân Phó Cục trưởng Mai Văn Khiêm, Thứ trưởng Lê Trọng Yên đề nghị ông Khiêm tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm thực tiễn phong phú để cùng tập thể lãnh đạo Cục tham mưu hiệu quả cho lãnh đạo Bộ trong việc thực hiện toàn diện chức năng quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn.

Lãnh đạo Bộ NN&MT tin tưởng trên cương vị mới, ông Mai Văn Khiêm tiếp tục phát huy phẩm chất để thực hiện trọng trách lớn hơn, cùng ban lãnh đạo Cục và toàn thể hơn 2.600 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành đoàn kết, nhất trí, đồng hành xây dựng ngành Khí tượng Thủy văn ngày càng vững mạnh, hiện đại và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Ông Mai Văn Khiêm phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Tiến Đức

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Mai Văn Khiêm nhận thức sâu sắc ngành Khí tượng Thủy văn đang đứng trước những yêu cầu rất cao về chất lượng dự báo, cảnh báo, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đồng thời, trên cương vị mới, ông Mai Văn Khiêm khẳng định sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm tận lực với công việc, chủ động đổi mới và quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ.

Cùng với đó, ông Mai Văn Khiêm cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo Cục giữ vững sự đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, kế thừa những thành quả đạt được, đồng thời tập trung tháo gỡ những khó khăn để nâng cao năng lực và vị thế của ngành khí tượng thủy văn.