Tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Phần Lan

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh và Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Từ ngày 21-23/9, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm, làm việc tại Cộng hòa Phần Lan, chặng đầu trong chuyến công tác tại Phần Lan, Na Uy và Litva từ ngày 21-30/9/2026.

Theo phóng viên TTXVN đi theo đoàn, chuyến thăm Phần Lan diễn ra chưa đầy một năm sau khi Việt Nam và Phần Lan nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược trong chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Phần Lan tháng 10/2025.

Vì vậy, chuyến thăm có ý nghĩa thiết thực trong việc tiếp nối trao đổi cấp cao, tăng cường quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp và thúc đẩy triển khai những định hướng hợp tác lớn đã được lãnh đạo hai nước thống nhất.

Với chương trình làm việc với nhiều đối tác Quốc hội, chính quyền địa phương, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức hữu nghị, chuyến thăm góp phần đưa khuôn khổ Đối tác Chiến lược từng bước đi vào chiều sâu, gắn quan hệ chính trị tốt đẹp với những lĩnh vực hợp tác cụ thể phục vụ phát triển.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho; làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Tarja Filatov và Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Phần Lan-ASEAN.

Tại các cuộc gặp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược với Phần Lan.

Nhấn mạnh hợp tác nghị viện là một cấu phần quan trọng của quan hệ song phương, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa lãnh đạo Quốc hội, các ủy ban chuyên môn; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, giám sát và hoàn thiện thể chế, nhất là trong các lĩnh vực mới như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussu Halla-aho. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Bên cạnh đó, hai cơ quan lập pháp cần phát huy vai trò thúc đẩy cụ thể hóa các nội dung của Đối tác Chiến lược, ưu tiên các lĩnh vực như kinh tế, thương mại và đầu tư; công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, 5G/6G; chuyển đổi số; năng lượng tái tạo, công nghệ xanh; giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao…

Lãnh đạo Quốc hội Phần Lan khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và sự phát triển ngày càng thực chất của quan hệ song phương, nhất là việc thiết lập Đối tác Chiến lược năm 2025, mở ra không gian hợp tác mới trên nhiều lĩnh vực.

Phía Phần Lan bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi giữa hai Quốc hội, phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong triển khai các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy kết nối giữa địa phương, cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước, qua đó đưa quan hệ Đối tác Chiến lược đi vào chiều sâu.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhất trí tiếp tục phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho thăm lại Việt Nam; đồng thời trân trọng mời Phó Chủ tịch Quốc hội Tarja Filatov thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Gặp lãnh đạo Hội Hữu nghị Phần Lan-Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao những đóng góp bền bỉ của hội trong vun đắp tình hữu nghị, tăng cường hiểu biết và gắn kết nhân dân hai nước qua nhiều thập kỷ.

Chủ tịch hội Mauri Raveala và các thành viên hội chia sẻ về hoạt động hữu nghị thời gian qua và mong muốn trong giai đoạn mới tiếp tục mở rộng các hoạt động từ giao lưu văn hóa, nhân dân sang những lĩnh vực như giáo dục, khoa học-công nghệ, kinh tế và thương mại.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh hoan nghênh định hướng này, cho rằng việc kết nối ngoại giao nhân dân với giới khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp sẽ góp phần làm phong phú nội hàm của quan hệ Đối tác Chiến lược và đưa tình hữu nghị truyền thống thành các chương trình hợp tác thiết thực hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh biểu dương những nỗ lực của cơ quan đại diện trong thúc đẩy quan hệ song phương; đề nghị Đại sứ quán tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, nhất là trong ngoại giao kinh tế, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục-đào tạo và kết nối các đối tác Phần Lan với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam.

Một điểm nhấn của chương trình là tìm hiểu và thúc đẩy kết nối với hệ sinh thái khoa học-công nghệ, giáo dục và đổi mới sáng tạo của Phần Lan.

Tại Espoo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh và đoàn làm việc với lãnh đạo thành phố, Đại học Aalto, Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật VTT, tập đoàn Nokia, công ty ICEYE và một số doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm trụ sở Tập đoàn NOKIA. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đánh giá mô hình liên kết chặt chẽ giữa chính quyền, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp tại Espoo là kinh nghiệm có giá trị tham khảo; đề nghị tăng cường kết nối với các địa phương, trường đại học và doanh nghiệp Việt Nam, hướng tới các chương trình, dự án cụ thể về đổi mới sáng tạo, công nghệ vệ tinh, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, đô thị thông minh, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực công nghệ cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh khuyến khích các doanh nghiệp Phần Lan tăng cường hợp tác với đối tác Việt Nam theo hướng nghiên cứu-phát triển, chuyển giao công nghệ, chuyển từ cung cấp công nghệ sang cùng kiến tạo công nghệ, đào tạo nhân lực và triển khai các dự án có giá trị gia tăng cao, qua đó gắn thế mạnh công nghệ của Phần Lan với nhu cầu chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đã dự khai mạc Triển lãm “Đất nước và con người Việt Nam” và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các hoạt động góp phần giới thiệu tới bạn bè Phần Lan hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, năng động, đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng thời làm sâu sắc hơn sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại tiệc chiêu đãi Kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam tại Phần Lan. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Gặp gỡ đại diện các hội, đoàn và cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; mong bà con tiếp tục đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hội nhập tốt với xã hội sở tại, hướng về quê hương, đất nước và phát huy vai trò cầu nối cho quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Phần Lan.

Trong dịp này, Trung tướng Trần Đức Thuận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, cũng có cuộc làm việc với Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Phần Lan Mikko Savola, trao đổi các nội dung hợp tác thuộc lĩnh vực hai ủy ban phụ trách.

Với các hoạt động tiếp xúc ở cả kênh nghị viện, địa phương, khoa học-công nghệ, giáo dục, doanh nghiệp và giao lưu nhân dân, chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đến Phần Lan đã góp phần tiếp nối đà phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Phần Lan sau khi hai nước thiết lập Đối tác Chiến lược, đồng thời mở rộng các kênh để chuyển hóa những định hướng hợp tác cấp cao thành kết nối, chương trình và dự án cụ thể.

Đặc biệt, với ý nghĩa là chặng đầu tiên trong chuyến công tác nước ngoài đầu tiên do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam kể từ khi đảm nhiệm cương vị mới, chuyến thăm Phần Lan góp phần khẳng định vai trò của ngoại giao nghị viện trong triển khai đường lối đối ngoại, đồng thời tạo thêm động lực để quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Phần Lan phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững./.