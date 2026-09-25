Nhà gần, rủi ro cũng… không xa!

Hình ảnh phụ huynh chở con không đội mũ bảo hiểm trên đường Hà Huy Tập (TP Đà Nẵng).

- Chắc họ nghĩ trường gần nhà nên không sao?

- Đúng là cái lý do quen thuộc ấy. Nào là “đi có vài trăm mét”, “rẽ qua góc phố là tới”, “đội rồi tháo ra phiền phức”. Nhưng lạ một điều, tai nạn giao thông có bao giờ hỏi trước người ta đi xa hay đi gần đâu.

- Nghe cũng có lý.

- Không chỉ có lý mà còn là thực tế. Nhiều vụ va chạm xảy ra ngay trên những tuyến đường quen thuộc, ngay trước cổng trường, khu dân cư. Chỉ một cú phanh gấp, một lần va quệt bất ngờ cũng có thể gây hậu quả khôn lường, nhất là với trẻ em.

- Mà đầu năm học nào các trường cũng tuyên truyền, cho phụ huynh ký cam kết chấp hành an toàn giao thông hết rồi còn gì?

- Ký thì ai cũng ký nhưng bước ra khỏi cổng trường là quên luôn những gì vừa cam kết. Giấy tờ vẫn còn đó, còn chiếc đầu trần của con vẫn phơi ra giữa dòng xe cộ.

- Nghe mà thấy chạnh lòng.

- Điều đáng nói là cha mẹ chính là tấm gương gần gũi nhất của con. Người lớn chấp hành luật, con sẽ học theo. Người lớn tùy tiện, con cũng dễ hình thành tâm lý xem nhẹ quy định. Một hành động nhỏ hôm nay có thể ảnh hưởng đến nhận thức của trẻ trong nhiều năm sau.

- Vậy theo NXD cần làm gì?

- Tuyên truyền vẫn phải làm thường xuyên. Nhà trường, lực lượng Công an, chính quyền địa phương cần tiếp tục phối hợp nhắc nhở, kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm. Nhưng quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi phụ huynh. Chỉ vài giây đội cho con chiếc mũ bảo hiểm, cài quai mũ cẩn thận trước khi nổ máy là có thể bảo vệ cả tương lai của một đứa trẻ.