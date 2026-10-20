Gợi ý những món quà tặng 20/10 dưới 200.000 đồng

Với ngân sách dưới 200.000 đồng, bạn vẫn có thể lựa chọn nhiều món quà thiết thực, xinh xắn và phù hợp với sở thích của người nhận. Dưới đây là những gợi ý quà tặng đáng cân nhắc dành cho phái đẹp trong dịp 20/10.

Danh sách các món quà 20/10 dưới 200K đáng mua

Với ngân sách dưới 200.000 đồng, bạn có thể lựa chọn nhiều món quà 20/10 có thiết kế đẹp mắt và tính ứng dụng cao. Tùy sở thích người nhận, mỗi lựa chọn đều thể hiện sự quan tâm mà không cần chi tiêu quá nhiều.

Sạc dự phòng - Món quà công nghệ thiết thực hàng ngày

Sạc dự phòng là món quà 20/10 thiết thực dành tặng bạn bè, đồng nghiệp nữ hoặc người yêu thường xuyên sử dụng điện thoại khi đi học, đi làm hay di chuyển. Thiết bị giúp bổ sung năng lượng cho điện thoại khi không có ổ cắm ở gần, nhờ đó hạn chế gián đoạn các hoạt động trong ngày.

Một lựa chọn đáng cân nhắc là pin sạc dự phòng StarGO Star X1 Lite 10.000mAh với giá ưu đãi khoảng 190.000 đồng. Dung lượng của máy đủ sạc đầy khoảng 2-3 lần cho smartphone thông thường. Máy có 2 cổng USB đầu ra để sạc cùng lúc hai thiết bị.

Đèn bàn thông minh - Món quà tinh tế cho góc làm việc

Với những người thường xuyên học tập hoặc làm việc vào buổi tối, một chiếc đèn bàn thông minh sẽ là món quà dịp 20/10 thiết thực. Đèn bàn cung cấp ánh sáng phục vụ việc đọc sách, ghi chép và làm việc vào buổi tối. Thiết kế phù hợp còn giúp góc học tập hoặc bàn làm việc thêm gọn gàng, đẹp mắt.

Nếu mẹ hoặc chị em gái có sở thích đọc sách, viết lách tại nhà, hãy ưu tiên mẫu đèn tích hợp khả năng điều chỉnh độ sáng. Một số sản phẩm còn hỗ trợ thay đổi nhiệt độ màu, điều khiển cảm ứng hoặc hẹn giờ, giúp người nhận sử dụng linh hoạt và tạo không gian sinh hoạt dễ chịu hơn.

Giá đỡ điện thoại - Phụ kiện nhỏ gọn, xinh xắn và tiện ích

Nếu người nhận thường xuyên xem video, học trực tuyến hoặc gọi video trên điện thoại, giá đỡ điện thoại sẽ là món quà 20/10 cho người yêu nhỏ gọn và hữu ích. Phụ kiện giúp cố định thiết bị ở góc nhìn phù hợp, hạn chế việc phải cầm máy liên tục, thích hợp dành tặng bạn bè, đồng nghiệp nữ hoặc người yêu.

Bạn có thể tham khảo giá đỡ Goojodoq BD3052 với giá ưu đãi khoảng 69.000 đồng hoặc Goojodoq BD3059 có giá khoảng 98.000 đồng. Hai mẫu đều làm từ nhôm, gập gọn bỏ túi, trục xoay 360° mượt mà, chống trượt và có thiết kế tản nhiệt rỗng giúp thiết bị đỡ nóng khi dùng lâu.

Mặt nạ dưỡng da - Bí quyết chăm sóc làn da tươi trẻ

Sau những giờ học tập và làm việc bận rộn, chị em phụ nữ cần thêm thời gian chăm sóc bản thân và thư giãn tại nhà. Vì vậy, mặt nạ dưỡng da là gợi ý quà 20/10 cho bạn gái, chị em gái, bạn bè hoặc đồng nghiệp nữ, giúp bổ sung độ ẩm và hỗ trợ làn da mềm mại hơn.

Bạn nên ưu tiên các loại mặt nạ có công dụng phổ biến như cấp ẩm, làm dịu da và lựa chọn sản phẩm từ thương hiệu uy tín. Mặt nạ có thể kết hợp với thiết bị làm đẹp như máy đẩy tinh chất, giúp quy trình dưỡng da tại nhà thêm tiện lợi.

Nến thơm, sáp thơm cho không gian thư giãn dễ chịu

Đôi khi, một món quà nhỏ giúp chăm chút không gian sống cũng đủ mang đến niềm vui cho người nhận trong dịp 20/10. Nến thơm hoặc sáp thơm là lựa chọn quà tặng góp phần tạo bầu không khí ấm áp để nghỉ ngơi, đọc sách hoặc tận hưởng khoảng thời gian riêng.

Trong tầm giá dưới 200.000 đồng, bạn dễ dàng tìm thấy những mẫu nến thơm đựng trong hũ thủy tinh hoặc sáp thơm có thiết kế trang nhã. Tùy sở thích, người nhận có thể sử dụng nến khi thư giãn vào buổi tối hoặc đặt sáp thơm trong tủ quần áo, phòng ngủ để không gian thêm dễ chịu.

Nên mua quà 20/10 dưới 200K chất lượng ở đâu?

Nếu đang tìm quà 20/10 dưới 200K như sạc dự phòng, đèn bàn thông minh, giá đỡ điện thoại hoặc thiết bị chăm sóc sắc đẹp, CellphoneS là địa chỉ đáng tham khảo.

Dịp này, CellphoneS đang triển khai chương trình sale 20/10 "Deal thật hời, lời thật thương" đến hết 20/10/2026, với mức giảm đến 50% tùy sản phẩm. Khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng trên website hoặc ứng dụng, bạn còn có thể tham gia vòng quay may mắn để nhận voucher theo ngành hàng, giá trị đến 2 triệu đồng.

Riêng hai ngày 19/10 và 20/10, khách hàng nữ mua trực tiếp tại cửa hàng sẽ nhận được quà tặng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. Đồng thời, đơn hàng từ 300.000 đồng cũng được miễn phí giao hàng, nên bạn có thể gộp vài món quà nhỏ vào cùng một đơn.

Lời kết

Quà 20/10 dưới 200.000 đồng vẫn mang ý nghĩa thiết thực nếu đáp ứng sở thích của người nhận. Từ sạc dự phòng, đèn bàn thông minh đến mặt nạ dưỡng da hay nến thơm, mỗi món quà đều mang đến cách thể hiện sự quan tâm riêng dành cho phái đẹp. Hãy cân nhắc nhu cầu sử dụng và ngân sách để đưa ra lựa chọn thích hợp.