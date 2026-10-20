Ca sĩ Ngọc Khuê: Phụ nữ không cần hoàn hảo để được công nhận

Cân bằng không phải chia thời gian thật đều cho mọi thứ

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 về quan niệm “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, ca sĩ Ngọc Khuê cho rằng đây là giá trị đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và tình yêu của phụ nữ Việt Nam dành cho gia đình, cộng đồng.

Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, điều cần gìn giữ không phải là áp lực buộc phụ nữ phải chu toàn mọi việc, mà là tinh thần chủ động, khả năng phát huy năng lực và tạo ra những giá trị tích cực cho bản thân, gia đình và xã hội.

Theo nữ ca sĩ, phụ nữ có thể vừa phát triển sự nghiệp, vừa chăm sóc gia đình, nhưng không có nghĩa mọi trách nhiệm trong nhà đều mặc nhiên thuộc về họ. Bên cạnh những lúc mạnh mẽ, tự tin, người phụ nữ cũng có quyền mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, được giúp đỡ và có không gian riêng.

“Xã hội hiện đại nên nhìn nhận phụ nữ bằng năng lực, những đóng góp và phẩm chất của họ, thay vì chỉ đánh giá qua việc có chu toàn được tất cả các vai trò hay không”, Ngọc Khuê chia sẻ.

Ca sĩ Ngọc Khuê. Ảnh: NVCC

Từ trải nghiệm cá nhân, nữ ca sĩ cho rằng cân bằng cuộc sống không đồng nghĩa với việc chia thời gian thật đều cho mọi thứ, mà là hiểu ở từng thời điểm, điều gì thực sự cần mình nhất.

Với Ngọc Khuê, âm nhạc không đơn thuần là công việc mà còn là đam mê và một phần căn tính. Bên cạnh hoạt động ca hát, chị còn tham gia giảng dạy, nghiên cứu và các dự án sáng tạo. Mỗi vai trò đều đòi hỏi sự nghiêm túc, trách nhiệm, trong khi việc làm mẹ khiến chị thay đổi cách nhìn nhận thời gian và sắp xếp ưu tiên.

Có những giai đoạn, nữ ca sĩ phải điều chỉnh nhịp độ công việc, cân nhắc kỹ trước mỗi lựa chọn, thậm chí chấp nhận bỏ lỡ cơ hội nghề nghiệp. Tuy nhiên, chị không xem đó là từ bỏ bản thân, mà là lựa chọn phù hợp với hoàn cảnh và những giá trị muốn gìn giữ.

Sự đồng hành của gia đình, đặc biệt là ông xã, cũng giúp chị cân bằng các vai trò. Theo Ngọc Khuê, khi những người thân hiểu công việc, tôn trọng đam mê và chia sẻ trách nhiệm, phụ nữ sẽ có thêm điều kiện phát triển bản thân.

“Tôi không nghĩ mình đã tìm được một công thức hoàn hảo cho mọi giai đoạn của cuộc đời. Có lẽ điều quan trọng là đừng quá khắt khe với bản thân khi mọi thứ chưa thể trọn vẹn”, chị bày tỏ.

Nữ ca sĩ cho rằng trở thành mẹ không có nghĩa là khép lại những ước mơ. Phụ nữ vẫn có quyền theo đuổi sự nghiệp, học hỏi, sáng tạo và làm mới mình. Những trải nghiệm gia đình thậm chí có thể giúp họ trưởng thành, sâu sắc hơn trong cách nhìn nhận cuộc sống.

Hạnh phúc là được phát triển mà không đánh mất mình

Theo Ngọc Khuê, phụ nữ trước hết cần cho phép mình được là một con người bình thường, có những khả năng, giới hạn, niềm vui và cả những lúc yếu lòng. Không ai nhất thiết phải trở thành người mẹ hoàn hảo, người vợ hoàn hảo hay người làm nghề không có sai sót mới được xem là thành công.

Trong công việc, phụ nữ cần có cơ hội phát huy năng lực, được ghi nhận công bằng và quyền đặt ra những mục tiêu lớn. Trong gia đình, họ cần được yêu thương, lắng nghe và chia sẻ trách nhiệm. Hai điều này không mâu thuẫn, mà có thể bổ trợ cho nhau.

Nữ ca sĩ cho rằng cần thay đổi quan niệm mặc định người phụ nữ phải chịu trách nhiệm đầu tiên khi gia đình có điều gì chưa chu toàn. Một mái ấm là công trình chung của những người cùng sống trong đó. Khi mỗi thành viên biết san sẻ, tôn trọng sự khác biệt và tạo điều kiện cho nhau phát triển, phụ nữ sẽ không phải lựa chọn giữa việc trở thành chính mình và gìn giữ gia đình.

Ngọc Khuê cho rằng, để phụ nữ vừa phát triển sự nghiệp, vừa vun đắp gia đình, điều quan trọng là sự sẻ chia và đồng hành của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là người chồng. Ảnh: NVCC

Chị cũng nhấn mạnh chăm sóc bản thân không phải là ích kỷ, mà là cách mỗi người nuôi dưỡng sức khỏe, tinh thần để tiếp tục yêu thương và cống hiến mà không rơi vào trạng thái kiệt sức vì luôn nghĩ mình phải mạnh mẽ.

Những trải nghiệm gia đình đã giúp Ngọc Khuê có cái nhìn rộng hơn về thành công. Nếu sự ghi nhận của khán giả và thành quả nghề nghiệp mang lại niềm vui, thì theo thời gian, chị càng trân trọng những điều bình dị như được ở bên con, chứng kiến con trưởng thành, thấy người thân khỏe mạnh, bình an và có thời gian dành cho nhau.

Những khoảnh khắc ấy không làm giảm khát vọng nghề nghiệp, mà giúp chị hiểu rõ hơn mình đang nỗ lực vì điều gì. Với Ngọc Khuê, thành công không chỉ là đi được bao xa hay đạt được những gì, mà còn là giữ được sự tử tế, niềm vui sống, những mối quan hệ yêu thương và khả năng tiếp tục theo đuổi điều mình tin tưởng.

“Tôi không nghĩ giá trị của một người phụ nữ nằm ở việc họ hy sinh được bao nhiêu. Giá trị ấy còn nằm ở tri thức, năng lực, nhân cách, những điều họ sáng tạo và cách họ làm cho cuộc sống xung quanh trở nên tốt đẹp hơn”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Sẻ chia cần bắt đầu từ những hành động cụ thể

Nhân ngày 20/10, Ngọc Khuê gửi lời chúc yêu thương đến những phụ nữ đang nỗ lực hoàn thành công việc, chăm sóc gia đình và theo đuổi ước mơ riêng. Chị cho rằng phía sau những công việc thường nhật là rất nhiều nỗ lực âm thầm, không phải lúc nào cũng được nhìn thấy và ghi nhận.

Theo nữ ca sĩ, ngày 20/10 không nên chỉ là dịp tôn vinh sự chịu thương chịu khó hay khả năng hy sinh, mà còn là cơ hội nhìn lại việc phụ nữ đã thực sự được lắng nghe, có đủ cơ hội phát triển và được chia sẻ công bằng những trách nhiệm gia đình hay chưa.

Với Ngọc Khuê, phụ nữ hạnh phúc không nhất thiết phải hoàn thành mọi kỳ vọng của người khác, mà là người biết sống có trách nhiệm với những người mình yêu thương, không đánh mất chính mình. Ảnh: NVCC

Chị mong mỗi người phụ nữ tiếp tục học hỏi, sáng tạo, theo đuổi những điều khiến cuộc sống có ý nghĩa. Khi mệt mỏi, họ có quyền nghỉ ngơi; khi cần giúp đỡ, họ có thể lên tiếng; với những ước mơ chưa thực hiện được, họ không nên vội cho rằng mình đã quá muộn.

Để những mong muốn ấy trở thành hiện thực, sự thay đổi cần bắt đầu từ gia đình. Sẻ chia không nên chỉ dừng ở lời động viên mà cần thể hiện bằng hành động: cùng chăm sóc con, làm việc nhà, gánh vác trách nhiệm và tôn trọng lựa chọn của nhau. Khi không phải tự mình lo liệu mọi việc, phụ nữ sẽ có thêm thời gian và sức lực để phát triển bản thân.

Ở phạm vi xã hội, Ngọc Khuê cho rằng cần tiếp tục xây dựng môi trường làm việc công bằng, có chính sách hỗ trợ gia đình, điều kiện chăm sóc trẻ em phù hợp và cơ hội phát triển nghề nghiệp bình đẳng. Khi trách nhiệm chăm sóc được chia sẻ, năng lực được đánh giá công bằng, phụ nữ sẽ có thêm không gian đóng góp cho cộng đồng mà không phải đánh đổi quá nhiều bằng sức khỏe hay những mong muốn riêng.

“Đừng chỉ tự hào vì mình có thể gánh vác thật nhiều, hãy cho phép mình được yêu thương, được nâng đỡ và được sống một cuộc đời có những niềm vui dành riêng cho mình”, Ngọc Khuê nhắn gửi.