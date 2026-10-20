Người phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo mãn nguyện khi đoàn tụ với anh trai

Ngày 17/10, ABC News đưa tin bà Anna Rochford (57 tuổi), sống tại thành phố Adelaide, Australia, đã thực hiện được tâm nguyện lớn nhất trước khi qua đời, đó là gặp lại người anh trai Clinton Barrett đang sống tại Ấn Độ.

Cuộc đoàn tụ diễn ra sau hơn 1 năm gia đình nỗ lực xin thị thực cho ông Clinton sang Australia nhưng liên tiếp gặp trở ngại.

Mong ước cuối đời

Bà Anna mắc chứng hoại tử vô mạch nghiêm trọng, khiến mô xương bị tổn thương do thiếu máu nuôi dưỡng. Những cơn đau dữ dội khiến bà không thể đi lại suốt 10 năm qua, tuổi thọ cũng bị rút ngắn đáng kể.

Trong những ngày cuối đời, mong ước lớn nhất của bà là được gặp lại anh trai.

Bà Anna mắc bệnh hiểm nghèo, thời gian sống bị rút ngắn. Ảnh: ABC news

Tuổi thơ của Anna và Clinton trải qua nhiều mất mát. Sau khi mẹ qua đời, hai anh em bị đưa đến những cơ sở nuôi dưỡng khác nhau tại Ấn Độ. Họ chỉ tìm lại được nhau khi Anna ở tuổi thiếu niên. Khi ấy, bà biết mình có tổng cộng 4 anh chị em ruột. Ba người đã qua đời, chỉ còn bà và ông Clinton.

Dù sống xa nhau, Anna và Clinton vẫn giữ liên lạc khăng khít. Trước khi không thể đi lại, bà thường cùng chồng sang Ấn Độ thăm anh mỗi năm. Khi sức khỏe suy kiệt, gia đình tìm cách đưa Clinton đến Australia để hai anh em đoàn tụ lần cuối, nhưng hành trình ấy gặp nhiều trở ngại.

Cuộc đoàn tụ sau thời gian dài chờ đợi

Trong hơn một năm, gia đình Anna 3 lần nộp đơn xin thị thực cho ông Clinton nhưng đều bị Australia từ chối vì nhà chức trách chưa tin ông sẽ trở về Ấn Độ sau chuyến đi.

Dù cung cấp hồ sơ y tế chứng minh Anna nguy kịch, cam kết chi trả chi phí và đề nghị nộp tiền bảo đảm, gia đình vẫn không được chấp thuận.

Hai anh em được đoàn tụ sau quãng thời gian hết sức gian nan. Ảnh: ABC news

Trong cuộc phỏng vấn với ABC News hồi tháng 9, Anna nghẹn ngào lo mình không còn đủ thời gian chờ anh trai sang thăm. Bà chỉ mong ông Clinton đến khi mình còn đủ tỉnh táo để trò chuyện. Chồng bà, ông Paul Rochford, đau lòng nhìn vợ chịu đựng những cơn đau mỗi ngày khi thuốc điều trị gần như không còn tác dụng.

Sau khi ABC News phản ánh câu chuyện và nghị sĩ địa phương Louise Miller-Frost lên tiếng hỗ trợ, đơn xin thị thực lần thứ 4 của ông Clinton được chấp thuận. Vài ngày sau, ông lên đường sang Australia.

Tuy nhiên, cuộc đoàn tụ diễn ra khi sức khỏe Anna đã suy kiệt. Bà gần như phải nằm liệt giường, chỉ tỉnh táo vài phút mỗi lần. Ông Paul lo vợ khó có thể sống đến Giáng sinh năm nay.

Ông Paul (trái) - chồng của bà Anna, cùng anh rể Clinton. Ảnh: ABC news

Với ông Clinton, chuyến đi sang Australia chỉ có một mục đích là dành trọn thời gian bên em gái. “Tôi sẽ không đi đâu mà em tôi không thể đi cùng. Nếu Anna phải nằm trên ghế, tôi sẽ ngồi ngay bên cạnh”, ông chia sẻ.

Chứng kiến em gái chịu đựng những cơn đau, ông thậm chí không nỡ hỏi bà có khỏe không hay chúc bà một buổi sáng tốt lành, bởi hiểu mỗi ngày thức dậy đều là thử thách với Anna.

Sự hiện diện của anh trai giúp Anna cảm thấy thanh thản. Bà cho biết mình đã mãn nguyện khi được gặp lại Clinton, nói lời tạm biệt và có thêm những khoảnh khắc hạnh phúc bên ông.

Bà Anna cuối cùng cũng thanh thản khi gặp được anh trai. Ảnh: ABC news

Nhìn vợ tìm lại được nụ cười trong những ngày tháng cuối, ông Paul vừa mừng vừa đau lòng. Sau gần 19 năm gắn bó, ông không muốn nghĩ đến ngày phải chia xa nhưng cảm thấy nhẹ nhõm vì đã giúp vợ hoàn thành tâm nguyện lớn nhất đời.

Với gia đình Rochford, chuyến đi của Clinton không thể thay đổi tình trạng bệnh tật nhưng đã giúp hai anh em có thêm nhiều khoảnh khắc vô giá cuối cùng sau một đời nhiều chia ly.