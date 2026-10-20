Những ngày cuối đời của tài tử 'Grey's Anatomy'

Tờ People công bố những trích đoạn từ My Book of Days: A Memoir in Moments, cuốn hồi ký được Eric Dane hoàn thành trước khi qua đời. Trong những trang viết cuối đời, tài tử Grey's Anatomy nhìn lại hành trình hoạt động nghệ thuật, những năm tháng vật lộn với chứng nghiện, cuộc hôn nhân đổ vỡ và cuộc chiến với căn bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS).

Cuốn sách dự kiến phát hành ngày 3/11, gần 9 tháng sau khi nam diễn viên qua đời ở tuổi 53. Đáng chú ý, Dane dành nhiều trang viết để kể về những dấu hiệu đầu tiên của bệnh ALS, cũng như ảnh hưởng của căn bệnh đối với cuộc sống gia đình.

Theo hồi ký, ngày 7/1/2024, trong lúc ăn sushi cùng các con, nam diễn viên bất ngờ nhận thấy bàn tay phải tê dại, không thể sử dụng đũa như bình thường. Ban đầu, anh cho rằng tình trạng này xuất phát từ việc sử dụng điện thoại quá nhiều nên không mấy bận tâm. Tuy nhiên, ba tuần sau, triệu chứng tái diễn với mức độ nghiêm trọng hơn, khiến anh gần như không thể cầm nắm đồ vật.

Eric Dane qua đời ở tuổi 53 sau thời gian chống chọi với bệnh ALS. Ảnh: Reuters.

Sau 9 tháng tìm kiếm nguyên nhân, Dane được bác sĩ Mark Terrelonge tại Đại học California, San Francisco, chẩn đoán mắc ALS. Ngay sau buổi khám, anh gọi điện thông báo cho Rebecca Gayheart, người vợ đã ly thân nhiều năm nhưng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.

"Tôi nói với Rebecca qua điện thoại rằng đó chính là điều chúng tôi lo sợ. Tôi không nhớ mình đã nói thêm những gì sau đó, chỉ cảm thấy như vừa hứng chịu một cú va đập dữ dội, đến mức nghẹt thở", nam diễn viên nhớ lại. Ở đầu dây bên kia, Gayheart cũng bật khóc, đồng thời động viên anh rằng cả hai sẽ cùng nhau chiến đấu với bệnh tật.

Bên cạnh những chia sẻ về sức khỏe, cuốn hồi ký còn hé lộ giai đoạn đen tối trong cuộc đời Dane khi nam diễn viên lạm dụng chất kích thích từ thời trẻ. Chứng nghiện tiếp tục đeo bám anh ngay cả khi sự nghiệp bước vào giai đoạn thành công.

Năm 2005, sau nhiều lần thử vai thất bại và gần như có ý định từ bỏ diễn xuất, Dane được lựa chọn tham gia Grey's Anatomy. Vai bác sĩ Mark Sloan nhanh chóng đưa tên tuổi anh đến gần công chúng, giúp tài tử trở thành một trong những gương mặt quen thuộc của truyền hình Mỹ.

Tuy nhiên, khoảng năm 2008, giữa lúc danh tiếng lên cao, Dane tái nghiện thuốc giảm đau sau chấn thương cột sống cổ. Tình trạng sức khỏe và tinh thần sa sút khiến anh dần thu mình trên phim trường, không còn giữ được sự vui vẻ, hoạt bát như trước. Nam diễn viên thừa nhận đôi lần đến nơi làm việc trong tình trạng chịu ảnh hưởng của chất kích thích, dù luôn cố gắng tránh điều này.

Theo lời Dane, nhà sáng tạo Grey's Anatomy Shonda Rhimes từng nhiều lần chủ động đề nghị hỗ trợ anh nghỉ ngơi, điều trị. Trong thời gian tham gia bộ phim, nam diễn viên đã trải qua tổng cộng 5 đợt cai nghiện.

Đến năm 2012, Dane được thông báo sẽ không trở lại trong mùa tiếp theo. Anh khẳng định việc rời Grey's Anatomy không trực tiếp xuất phát từ lý do sức khỏe, dù những vấn đề cá nhân cũng phần nào ảnh hưởng đến sự nghiệp. Theo nam diễn viên, nguyên nhân chính liên quan đến chi phí sản xuất, khi mức thù lao của anh trở thành gánh nặng đối với đoàn phim.

Hình ảnh cuốn hồi ký My Book of Days: A Memoir in Moments của Eric Dane. Ảnh: People.

Sau Grey's Anatomy, Dane tiếp tục ghi dấu với The Last Ship. Tuy nhiên, trong quá trình ghi hình năm 2017, anh phải nhập viện điều trị trầm cảm, khiến hoạt động sản xuất tạm dừng 6 tuần. Một năm sau, cuộc hôn nhân kéo dài 14 năm với Rebecca Gayheart cũng đi đến đổ vỡ.

Dù nộp đơn ly hôn từ năm 2018 và chuyển ra sống riêng, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ gần gũi, cùng chăm sóc hai con gái. Đến năm 2020, họ bắt đầu hẹn hò với những người khác, song chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Khi Dane phát hiện mắc ALS, việc ký giấy tờ tiếp tục bị bỏ dở.

"Chúng tôi rời khỏi cuộc hôn nhân, nhưng không rời bỏ gia đình. Rebecca và tôi không còn là một cặp đôi, nhưng chúng tôi sẽ luôn là một gia đình", anh viết.

Trong những tháng ngày chống chọi bệnh tật, Gayheart trở thành một trong những chỗ dựa tinh thần quan trọng nhất của nam diễn viên. Cô thường xuyên đến thăm, sẵn sàng lắng nghe mỗi khi anh cần tâm sự. Dane thừa nhận vợ cũ vẫn là người bạn thân thiết nhất, đồng hành cùng anh qua những giai đoạn khó khăn.

Cuốn hồi ký cũng nhắc đến nhiều khoảnh khắc khiến Dane nhận ra căn bệnh đang từng bước lấy đi khả năng vận động. Trong một kỳ nghỉ tại Antigua, anh suýt gặp nguy hiểm vì không còn đủ sức bơi và phải nhờ con gái Georgia cùng bạn cứu khỏi mặt nước. Sau sự cố, nam diễn viên gọi điện cho Gayheart, nghẹn ngào nói rằng mình không thể bơi được nữa.

Tháng 10/2025, những người bạn thân đưa Dane đến Tokyo xem buổi biểu diễn tái hợp của nhóm Oasis. Chứng kiến hai anh em Liam và Noel Gallagher hòa giải sau 15 năm bất hòa, anh có thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp, dù hiểu tình trạng sức khỏe của bản thân ngày càng xấu đi.

Đến tháng 12 cùng năm, khi tham dự buổi biểu diễn ballet Kẹp hạt dẻ của con gái Billie, Dane đau lòng nhận ra mình không còn khả năng ôm con như thường lệ. Anh bật khóc và liên tục xin lỗi vì không thể nhấc hai cánh tay lên. Billie sau đó chủ động ôm lấy cha, khiến cả hai cùng xúc động.

Trong những trang cuối được công bố, Dane gửi gắm thông điệp đến hai con gái, mong các con luôn giữ tinh thần kiên cường trước những biến cố cuộc sống.

"Đừng bao giờ bỏ cuộc. Bất kể điều gì xảy đến, hãy chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Căn bệnh này đang dần cướp đi cơ thể bố, nhưng sẽ không bao giờ cướp được tinh thần của bố. Hai con là di sản, là trái tim và là tất cả những gì bố có", nam diễn viên viết.