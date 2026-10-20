Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 20 - 25/10/2026: Điểm danh những khu dân cư sẽ nằm trong diện bị mất điện

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 20 - 25/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 20 - 25/10/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 20 - 25/10/2026

Lịch cúp điện Trà Vinh

KHU VỰC: -Đường Nguyễn Thị Minh Khai: Từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Phạm Hồng Thái và các hẻm thuộc phường Trà Vinh

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 21/10/2026 đến 13:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Đường Bạch Đằng: Từ cầu Tiệm Tương đến đường Lý Tự Trọng và các hẻm thuộc Phường Long Đức

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/10/2026 đến 15:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cầu Ngang

KHU VỰC: Một phần ấp Bến Ngự xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 12:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển điện Trà Vinh ( trạm Trà Cuôn 1 ) ấp Trà Cuôn xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 09:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển điện Trà Vinh ( trạm Giồng Lớn ) ấp Giồng Lớn xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/10/2026 đến 11:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng ( Trạm Sạc Điện Vinfast 0045 ) ấp Bến Đáy xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/10/2026 đến 16:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng ( trạm Bến Xe Huyện Cầu Ngang ) ấp Nô Công xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 09:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng ( trạm Nhà Máy Gạch Minh Đạt ) ấp Nô Công xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 21/10/2026 đến 10:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng ( trạm Cty TNHH MTV Busan Trade Vina ) ấp Ô Răng xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 21/10/2026 đến 12:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng ( trạm Bưu Điện Nhị Trường ) ấp Nô Lựa xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 21/10/2026 đến 15:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng ( trạm NĐ Minh Phương ) ấp Bào Bèo xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 09:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Bào Bèo xã Hiệp Mỹ . Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển điện Trà Vinh ( trạm Bào Bèo 1 ) ấp Bào Bèo xã Hiệp Mỹ.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 22/10/2026 đến 10:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng ( trạm Trường THCS Hiệp Mỹ Tây ) ấp Mỹ Quí xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 22/10/2026 đến 12:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng ( trạm Cấp Nước Hiệp Mỹ Tây ) ấp Ô Lắc xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/10/2026 đến 15:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Rạch xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 12:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khách hàng ( trạm NTTS Bùi Thanh Dũng ) ấp Bến Ngự xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/10/2026 đến 11:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng ( trạm NTTS Nguyễn Phong Ba ) ấp Bến Ngự xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cầu Kè

KHU VỰC: Một phần ấp Trà Điêu, xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Ấp 1B Phong Phú) thuộc xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/10/2026 đến 08:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Sóc Ruộng 2) thuộc xã An Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/10/2026 đến 09:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Chủ Lý) thuộc xã Cầu Kè

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 20/10/2026 đến 10:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Chùa Bà Mi) thuộc xã Cầu Kè

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 20/10/2026 đến 11:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Bưng Lớn 6) thuộc xã Tam Ngãi

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/10/2026 đến 14:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Ngã Ba 1) thuộc xã Tam Ngãi

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 20/10/2026 đến 15:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm Chông Nô 2-3, trạm Chông Nô 2-4 thuộc một phần ấp Chông Nô, xã An Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 12:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Sóc Kha 5) thuộc xã Cầu Kè

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 08:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Bưng Lớn 10) thuộc xã Tam Ngãi

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/10/2026 đến 09:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Ngọc Hồ 8) thuộc xã Tam Ngãi

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/10/2026 đến 10:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Xã An Phú Tân 1) thuộc xã An Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 21/10/2026 đến 11:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trà Cú

KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Đầu Giồng 4.1) thuộc xã Tập Sơn.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 09:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Chợ Long Hiệp 4) thuộc xã Tập Sơn.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/10/2026 đến 10:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ba Tục 1.1) thuộc xã Trà Cú.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/10/2026 đến 12:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Đồn Điền 1.1) thuộc xã Tập Sơn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/10/2026 đến 14:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Trà Mềm Tập Sơn 3.1) thuộc xã Tập Sơn.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/10/2026 đến 16:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Trà Cú B1.1) thuộc xã Hàm Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 09:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bãi Sào Dơi 2.1) thuộc xã Hàm Giang.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/10/2026 đến 10:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bãi Sào Chót 1.1) thuộc xã Hàm Giang.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 21/10/2026 đến 12:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bãi Sào Chót 1.2) thuộc xã Hàm Giang.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/10/2026 đến 14:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cà Hom 3.1) thuộc xã Hàm Giang.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/10/2026 đến 16:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Chợ Leng 1) thuộc xã Tập Sơn.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 09:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Khách hàng Giày Da Phú Tài (trạm Giày Da Phú Tài) thuộc xã Trà Cú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 09:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm An Tân) thuộc xã Lưu Nghiệp Anh.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/10/2026 đến 10:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Khách hàng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả (trạm Tập Đoàn Đèo Cả) thuộc xã Lưu Nghiệp Anh.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/10/2026 đến 11:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bún Đôi 3) thuộc xã Lưu Nghiệp Anh.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 22/10/2026 đến 12:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Vàm Lưu Nghiệp Anh 3.1) thuộc xã Lưu Nghiệp Anh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/10/2026 đến 14:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Khách hàng Công ty TNHH New Shoes Cái Bè (trạm Công ty TNHH New Shoes Cái Bè 2) thuộc xã Tập Sơn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/10/2026 đến 15:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Mộc Anh 1.1) thuộc xã Lưu Nghiệp Anh.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/10/2026 đến 16:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tiểu Cần

KHU VỰC: -Một phần ấp Lò Ngò - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 13:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Duyên Hải

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 – 25/10/2026.

Lịch cúp điện Càng Long

KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH Nông Sản Tám Bia (trạm NMXX Võ Văn Bia), thuộc ấp Nhà Thờ, xã Tân An

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/10/2026 đến 11:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng HKD Lúa, Gạo Minh Tâm (trạm HKD Minh Tâm), thuộc ấp Đại An xã Tân An

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/10/2026 đến 14:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại và Dịch Vụ VinFast (trạm Sạt VinFast CXD43) thuộc ấp Trà Ốp, xã Tân An.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/10/2026 đến 15:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Chế Biến Lương Thực Hải Nam (trạm Hiệp Thành, CBLT Hải Nam), thuộc ấp An Định Cầu, xã An Trường

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Vạn Hòa ấp Thạnh Hiệp, xã Nhị Long (trạm NMXX Vạn Hòa 2, NMXX Vạn Hòa 3)

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/10/2026 đến 12:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hiệp xã Nhị Long

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/10/2026 đến 12:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Vạn Hòa 01 (trạm NMXX Vạn Hòa 1) thuộc ấp Mỹ Hiệp, xã Nhị Long

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/10/2026 đến 15:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Cty TNHH Dừa Hữu Cơ Chi Nhánh 3 (trạm Dừa Hữu Cơ 3) thuộc ấp Đức Mỹ, xã Nhị Long

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/10/2026 đến 15:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH Kim Bôi Trà Vinh (trạm Cty TNHH Kim Bôi) thuộc ấp Đức Mỹ, xã Nhị Long

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Cty TNHH Dừa Hữu Cơ Chi Nhánh 2 (trạm Dừa Hữu Cơ 2) thuộc ấp Đức Mỹ, xã Nhị Long

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cầu Suối) xã Càng Long. Khách hàng Nguyễn Văn Bằng và Điện lực Càng Long ấp Mỹ Huê, xã Càng Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 09:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Trung, xã Nhị Long (khách hàng thuộc trạm Ấp Hạ 2)

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

KHU VỰC: Một phần ấp Đầu Giồng xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 10:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Nhiêu xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 16:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: - Trạm chuyên dùng trạm Bơm Số 1, ấp Đầu Giồng xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/10/2026 đến 12:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Mỹ, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/10/2026 đến 12:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Trạm chuyên dùngKhóm 4-1 ấp Tầm Phương, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 20/10/2026 đến 14:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Kinh Xáng, xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/10/2026 đến 14:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Phú Mỹ Xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 20/10/2026 đến 16:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Nhiêu xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 16:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: -Một phần ấp Bàu Sơn, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 16:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: -ấp Thanh Trì A, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 09:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Trà Nóc, xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 22/10/2026 đến 13:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Trà Nóc, xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/10/2026 đến 15:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Lò Ngò, xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 22/10/2026 đến 16:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: -Một phần ấp Bà Trầm Lợi xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Gốc, Rạch Ngựa, Rạch Giồng, Bùng Binh và Hai Thủ xã Long Hòa.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ngũ Lạc

KHU VỰC: Một phần ấp Lạc Thạnh - xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 11:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Lộ Sỏi - xã Đôn Châu

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Cây Xoài, xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 07:40:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Mé Láng, Cây Xoài - xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Động Cao - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Cây Xoài - xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 16:50:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp